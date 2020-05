Há 50 e poucos dias quando decidi retirar todas as pessoas do Movimento Transformers do terreno a minha primeira preocupação foi: como é que nos vamos aguentar e como é que vamos fazer dinheiro nesta fase? Só depois (passado poucas horas após este primeiro tsunami de acção) é que pensei: quem é que nós queremos servir? Como vamos chegar às pessoas que servimos no nosso dia-a-dia? É esta a questão que todos os que entraram neste ciclo devem de fazer! É a todos aqueles que confiam em nós que devemos de dar a primeira resposta e deslocar a linha da frente de cada um nesse sentido.

Tive um choque térmico de consciência que foi muito rápido e eficaz, sorte, porque se não o tivesse tido muito provavelmente teríamos continuado neste ringue de luta de egos durante mais tempo e o resultado não ia ser bonito. Com isto é importante reforçar que sim, foi um erro, um daqueles que mexeu com os nossos valores internos e com o qual aprendemos rapidamente e que me leva à questão central desta conversa: não é suposto ensinarmos as organizações a pescar? É! E é de uma forma muito séria! Andamos há umas valentes dezenas de anos a lutar por um modelo profissional dentro do associativismo e agora que precisamos desse modelo sólido e robusto o que é que acontece? Uma valente luta de egos. Este momento atirou-nos novamente para o assistencialismo, para a dependência que vai criar vícios difíceis de reverter e este é um grande dilema ético, principalmente quando é urgente agir. Agimos de imediato e oferecemos tudo o que temos e podemos ou primeiro capacitamos, educamos e depois implementamos? Isto é responsabilidade de todos, de todos aqueles que têm capacidade e consciência para assumir a preparação das organizações, sejam projectos de empreendedorismo social, associações juvenis e estudantis, organizações não-governamentais, IPSS e todos os conjuntos de pessoas da sociedade civil que trabalhem para o impacto social e comunitário.

A preparação para uma situação destas, a aquisição de competências como a criatividade e o poder da comunicação são responsabilidade de quem ensina e de quem ensina a quem ensina, para garantir que a visão dos velhotes fica toda no Restelo e que agora que isto está a acontecer temos líderes confiantes para os próximos passos de reinvenção, que é necessária só não precisa de entrar neste jogo do ego.

Esta realidade veio para ficar e nunca na história uma crise nos deu tanto tempo e ferramentas para nos prepararmos da melhor forma para o que vai ser o futuro, cabe-nos a nós unir esforços, partilhar boas práticas, comunicar a uma só voz, sem vícios e entregar o maior valor possível aos nossos.