Marine Le Pen foi desconvidada para a Web Summit. Sei bem o que ela deve estar a sentir e acho que lhe fizeram um favor, tal como me fizeram quando fui desconvidado para um casamento porque houve gente ofendida com coisas que escrevi. Castigo era terem-me obrigado a apanhar seca e ainda ter de gastar dinheiro na prenda. Seja como for, acho que o racismo e a xenofobia não se combatem a varrer para baixo do tapete e, por isso, mexi uns cordelinhos e consegui uma entrevista com a senhora que vou partilhar convosco:

LP: Hum... sim.

GD: Então, e se acha que os estrangeiros são a fonte dos problemas, não deviam ser eles a ter mais acesso à educação já que se acha que é a coisa mais importante na sociedade talvez ajudasse a integração?

LP: Próxima pergunta, por favor.

GD: Em termos de desemprego, o que pretende fazer?

LP: Vou taxar empresas que não fabriquem as coisas na França.

GD: Ok, mas sai mais caro às empresas produzir as coisas em França do que, por exemplo, na China, certo?

LP: Certo, mas assim é que se combate o desemprego!

GD: Será? Olhe a Apple que fabrica no estrangeiro e que, por isso, consegue margens de lucros gigantes ao ponto de ser a empresa mais valiosa do mundo que emprega no seu país de origem cerca de 80 mil pessoas e estima-se que tenha criado cerca de dois milhões de postos de trabalho indirectamente. Se tivesse de fabricar nos EUA é provável que nunca crescesse tanto e assim tinha criado menos postos de emprego no seu próprio país.

LP: Próxima pergunta, se faz favor.

GD: Em termos laborais, tem mais alguma medida?

LP: Sim, os empregadores que contratem estrangeiros devem pagar um imposto adicional.

GD: Porquê?

LP: Para favorecer a contratação de franceses!

GD: No início deste ano foram várias as notícias que deram conta de que a França tem falta de mão de obra qualificada como engenheiros, por exemplo.

LP: Temos é de formar e não ir buscar estrangeiros que isso só prejudica o país!

GD: Por exemplo, em Silicon Valley, 50% das pessoas são nascidas fora dos Estados Unidos o que significa que se não aceitassem estrangeiros nunca seriam a meca de inovação e tecnologia do mundo.

LP: Próxima pergunta, por favor.

GD: Um dos seus temas mais queridos é o Islão, certo?

LP: Sim, os muçulmanos estão a querer invadir a França, mas nós vamos resistir!

GD: Parece-me que anda a ler Astérix a mais, mas qual é o problema ao certo?

LP: O terrorismo como é óbvio! Andam a matar os franceses!

GD: Percebo, mas, por exemplo, neste século morreram 249 pessoas em França devido a ataques de terrorismo islâmico. No entanto, por ano, existem mais de 700 homicídios em França o que dá, para o mesmo período de tempo, cerca de 11900 mortes.

LP: Sim, e?

GD: Nada, nada, achei curiosas as prioridades. E mais medidas?

LP: Retirar aos migrantes ilegais o acesso gratuito aos cuidados básicos de saúde, por exemplo.

GD: Percebo, acha que quem não paga impostos não deve usufruir do que é sustentado com eles.

LP: É isso mesmo! Finalmente, alguém me compreende.

GD: Espere... mas uma das suas medidas é impossibilitar a legalização de migrantes ilegais, correcto?

LP: É, sim senhor.

GD: Então, não é uma questão de dinheiro, caso contrário facilitaria isso para que eles pagassem impostos pelo trabalho que já estão a desempenhar de qualquer forma e isso beneficiaria o Estado e, por isso, todos os contribuintes franceses.

LP: Próxima pergunta, por favor.

GD: Ouvi dizer que também quer restringir os pedidos de asilo, correcto?

LP: Correcto.

GD: Da mesma forma, se França fosse, por exemplo, invadida por uma Alemanha Nazi, ninguém deveria dar asilo e abrigo aos franceses, certo?

LP: Não percebi a pergunta, porque é que alguém quereria fugir de uma França ocupada por Nazis?

GD: Tem toda a razão, erro meu, troco Alemanha nazi por uma Rússia comunista.

LP: Acho que aqui vou ter de lhe dar razão que realmente ser invadido por comunistas é de fugir.

GD: Visto que a imigração é péssima para o mundo, faz sentido que a França dê o exemplo, certo?

LP: É nesse sentido que queremos trabalhar.

GD: Existem cerca de 300 milhões de pessoas no mundo de ascendência francesa devido à emigração. Têm espaço para os receber a todos de volta?

LP: Próxima pergunta, por favor.

GD: Já percebemos que não aprecia estrangeiros, mas imagine, senhora Le Pen, que em vez de ser um migrante que vem escondido num barco, é um dos 20 milhões de turistas que visitam Paris todos os anos e que sustentam a economia francesa.

LP: Não vejo problema nisso.

GD: Mesmo que fosse uma família saudita, por exemplo?

LP: Desde que sejam pessoas com boa educação, não vejo problema.

GD: Sim, sim, esta família hipotética é riquíssima e teve acesso aos melhores estudos.

LP: São muito bem-vindos.

GD: Ok, então deixe-me dizer que acabou de deixar entrar a família Bin Laden em França. E agora?

LP: Bom, tenho de ir embora.

GD: Precisa de boleia? Tenho um tio que mora "na França" e que vai voltar hoje para cima. Acho que ainda tem espaço para si na bagageira no meio das chouriças e das batatas.

