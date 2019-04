1. Pedro Sánchez é o grande ganhador da jornada. Viu premiada a condução do governo de Espanha nos últimos 10 meses. No verão passado, o PSOE estava em quarto lugar nas sondagens, com 18% das intenções de voto, lutando com o Podemos pelo terceiro lugar no pódio. Agora, dez meses depois, o PSOE cresce dez pontos percentuais e impõe-se, muito destacado, como primeiro partido de Espanha. Vai voltar-se para a esquerda mas, a prazo, pode ser tentado a explorar compromissos com o centro-direita – cenário, todavia, muito pouco provável, talvez não mais do que um argumento nas negociações políticas.

2. A governabilidade em Espanha fica dependente de um labirinto de compromissos. As esquerdas têm essa possibilidade ao alcance, mediante negociações com os nacionalistas bascos e os independentistas catalães. As direitas, com apenas 149 deputados (66 do PP, 57 do Ciudadanos, 24 do Vox e dois da coligação de Navarra) estão longe dos 176 que valem maioria no parlamento e não têm parceiros com quem possam explorar entendimentos.

3. A formação do próximo governo de Espanha vai certamente passar por negociações complexas e demoradas. Pablo Iglesias vai reclamar a Pedro Sánchez a vice-presidência do governo e a chamada de figuras do Podemos para postos ministeriais. Sánchez vai tentar governar em solitário, embora com independentes na área do Podemos.

4. Oriol Junqueras, líder da Esquerra Republicana da Catalunha (ERC), está na cadeia e a ser julgado pela controversa acusação de rebelião independentista violenta, mas é um dos ganhadores nestas eleições: o pragmatismo da sua liderança, apesar de bloqueado na prisão, é recompensado com a subida de 9 para 15 deputados. A Esquerra Republicana impõe-se como o primeiro partido da Catalunha e vai dialogar com o governo de Pedro Sánchez. O PSOE recusa o referendo sobre a independência da Catalunha reclamado pela ERC, mas é de esperar o avanço da autonomia. A questão catalã vai continuar no centro da vida política espanhola.

5. Albert Rivera, líder do Ciudadanos, há um ano julgava-se à beira de chegar à chefia do governo de Espanha, rendendo o muito desgastado PP de Rajoy. A ocasião acabou por servir o socialista Sánchez. Rivera, sempre aguerrido, impetuoso, dispara agora de 32 para 57 deputados. Não conseguiu consumar para o Ciudadanos a aspiração de ultrapassar o PP, mas com 4.136.000 votos ficou a 220 mil eleitores e 9 deputados de o conseguir. Rivera é a figura emergente na metade direita do leque político espanhol. Há muito é visto como um protagonista do futuro. Falta que o concretize. O desvio que fez, na campanha para estas eleições, do centro para a direita, pode não ter sido a melhor opção. Deixou muito centro moderado para o PSOE de Sánchez.