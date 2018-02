1. Esta quarta-feira, quando um rapaz de 19 anos pegou na sua arma e matou toda a gente que conseguiu numa escola, eu estava no mesmo país que ele, o país mais legalmente armado e mortal do mundo. A minha manhã acabara nas canoas da Papua Nova Guiné e a tarde começava nos leões da Assíria, o que é possível percorrendo menos de uma milha desse país. O mesmo país que enche o Metropolitan Museum of Art com americanos de todas as cores, e pares de namorados de todas as cores com rosas vermelhas, porque esta quarta-feira, que foi de cinzas, calhou ser dia de São Valentim.

Segundo o Google Maps, 1287 milhas separam Parkland (onde aconteceu o tiroteio) de Nova Iorque (onde está o museu). À hora a que o atirador fez soar o alarme para que toda a gente saísse das aulas, potenciando a matança, o bruá dos almoços no Met já acalmara. Além das rosas, vi várias pessoas, sobretudo mulheres, com a cruz desenhada a cinza na testa. Havia turistas de todo o mundo, como sempre, mas uma multidão muito local também.

O Met, claro, é um daqueles museus a que se pode voltar infinitas vezes. Além do que alberga há muito, e além das exposições temporárias, estão sempre a ser feitas aquisições de peças. De resto, para os locais, ou mais ou menos, ir lá pode ser um programa que inclui, por exemplo, namorar aos pés do Templo de Dendur (dado pelo Egipto aos EUA nos anos 1960), com o Central Parque a entrar pelo janelão. Pagar por bilhete tem sido opcional, e estes são os últimos dias desse espírito, porque a partir de 1 de Março as regras mudam.

A tarde seguiu sem que a notícia do tiroteio parecesse perturbar a superfície. O museu fechou, a noite caiu bem mais temperada do que na véspera, filas nos delis de Manhattan para as últimas compras, últimas rosas, últimos biscoitos em forma de coração, jogging, ciclistas, patinadores aproveitando o último gelo, metros cheios, restaurantes cheios, comboios cheios para Brooklyn, Long Island. Mas a intensidade do que tem acontecido nos Estados Unidos da América neste último ano trabalha por dentro, mesmo quando não há sinais visíveis disso, por exemplo manifestações. Basta começar a conversa.

2. Na véspera, eu tinha estado com uma amiga americana, moradora na parte mais longínqua de Brooklyn, e ao fim de meia hora de conversa ela disse que passou o último ano a pensar como partir. Trump, sim, o choque daquela eleição, a depressão, mas sobretudo o medo: o medo de um país em que a qualquer momento pode aparecer alguém com uma arma e varrer tudo.

A essa hora, o massacre de Parkland ainda só existia na cabeça do atirador. Mas quase todos os dias há um tiroteio assim nos Estados Unidos da América. Estamos a meio de Fevereiro e o tiroteio da Florida foi o 18º do ano, do Kentucky a Seattle, do Texas a New Orleans. Há 300 milhões de armas neste país, uma por cada habitante, mais ou menos. E a cada 15 minutos a violência armada mata uma pessoa.

A minha amiga não falou destes números, só do medo. De como ser cidadã de um país que se orgulha de ser o maior do mundo se tornou uma ansiedade constante. Claro que o problema das armas não é de agora, mas está mais autorizado do que nunca, e mais encorajado do que nunca por um presidente sempre pronto a relativizar a questão, aliás, a desviá-la. A tragédia das armas é anterior a Trump, mas Trump está do lado de quem quer a América em primeiro lugar quanto a posse de armas. Essa América em que o governador do Texas pode twittar que se sente “embaraçado” por a Califórnia ter passado à frente do Texas quanto a posse de armas, e portanto incentivar os texanos a conquistar o primeiro posto.