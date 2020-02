A administração britânica não era pacificamente aceite e houve revoltas, a mais extensa e famosa em 1857, violentamente reprimida no ano seguinte. Entretanto ia-se formando uma pequena classe média indiana, constituída sobretudo por comerciantes e funcionários públicos, que levou à fundação do primeiro partido político, o Congresso Nacional Indiano, em 1885.

A repressão britânica era constante, mas ao mesmo tempo os ingleses iam fazendo relutantemente algumas reformas. Entre as duas guerras mundiais (nas quais participaram milhões de soldados indianos), surgiu o movimento de independência liderado pelo legendário Gandhi, que advogava uma resistência passiva. Simultaneamente ocorreram revoltas dos muçulmanos, algumas sangrentas.

Finalmente, em 1947, os ingleses, enfraquecidos pelas duas guerras e em decadência, cederam ao movimento internacional de emancipação colonial e deram a independência ao país. A constituição de 1950, inspirada por Gandhi e o seu Congresso Nacional Indiano, era uma proposta verdadeiramente radical: transformar uma sociedade feudal e de castas numa democracia do século XX. Foram abolidos os sultanatos e as castas, como se fosse possível dar um salto de séculos por via legislativa; na realidade, até hoje as castas existem consuetudinariamente e os casamentos continuam a ser combinados entre famílias da mesma casta, como alianças patrimoniais. Aliás, o cinema nacional, produzido no maior conjunto de estúdios do mundo, Bollywood, tem como tema recorrente as disputas entre os jovens que querem casar por amor contra a vontade dos interesses familiares.

Logo na independência se tornou evidente a incompatibilidade entre muçulmanos e hindus, que levou à criação do Paquistão como país independente, e ao estabelecimento de um estatuto especial para a região semi-autónoma da Cachemira, disputada pelos dois países. O processo não foi pacífico, com a deslocação de milhões de pessoas, massacres, destruição de templos e mesquitas e uma inimizade profunda entre os dois estados que dura até hoje e explode em conflitos localizados de tempos a tempos.

Restavam ainda os pequenos territórios coloniais portugueses, Goa, Damão e Diu, que a Índia pretendia integrar, completando assim a autonomia do sub-continente. Durante a década de 1950 decorreram negociações, sob os auspícios das Nações Unidas. O primeiro ministro indiano, Nehru, seguia a política pacifista do seu sogro, entretanto assassinado, Gandhi, mas o ditador português, Salazar, não estava disposto a ceder o que considerava um direito centenário. Finalmente, em 1961, Nehru percebeu que só poderia resolver a situação à força e invadiu os territórios. Salazar deu ordens ao Governador português, General Vassalo e Silva, que resistisse; ficaram para a História as suas afirmações tragicamente irredutíveis: “Não prevejo possibilidade de tréguas nem prisioneiros portugueses, como não haverá navios rendidos, pois sinto que apenas pode haver soldados e marinheiros vitoriosos ou mortos”.

Com apenas três mil homens mal equipados, contra um exército gigantesco e com armamento de última geração, Vassalo e Silva preferiu evitar o massacre e rendeu-se. Os soldados portugueses foram libertados seis meses depois e Vassalo e Silva julgado por traição em Lisboa e expulso do exército. Seria reabilitado depois do 25 de Abril.

A Índia tem cerca de 40 partidos, muitos deles regionais, mas o sistema nacional é de facto bi-partidário, com o Congresso Nacional, mais liberal, e o BJP – os “janatas” - mais à direita. Durante as eleições da década de 50 até à de 1980, dominou o Congresso Nacional, chefiado pela dinastia da família Ghandi: o seu genro Nehru, depois a filha dele, Indira Gandhi (assassinada em 1984), seguida pelo filho dela, Rajiv Gandhi. Na década de 80 que os janatas começaram a ganhar eleições e seguiu-se um período de agitação política, com governos de coligação e alianças várias. Finalmente, em 2014, o BJP conseguiu a primeira maioria absoluta desde os tempos de Nehru, com o ex Governador do Estado do Gujarat, Narenda Modi, como Primeiro Ministro. Modi é também o líder do Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) uma força nacionalista e populista hindu.

Ao ganhar as segundas eleições, em 2019, Modi sentiu-se suficientemente forte para avançar com as presentes reformas, que estão a agitar a Índia.

No dia 5 de Agosto, sem aviso prévio nem razão aparente, o exército indiano invadiu a região de Cachemira, estabelecendo o estado de sítio e prendendo os cidadãos considerados pró-Paquistão. A disputa sobre a região data logo do início da separação do Paquistão da Índia, originando uma guerra de dois anos entre os dois países em 1947-48. Desde então que existe um estado bélico latente, com incidentes regulares, mas a administração estava dividida entre os dois países. A invasão ordenada por Modi, para além de privar os cidadãos Cashmira das suas liberdades, é uma violação dos tratados celebrados entre os dois países e reinicia uma situação bélica que só não degenerou em guerra aberta porque o Paquistão decidiu-se pela contenção.

Logo a seguir, Modi promulgou uma nova lei de nacionalidade que permite a estrangeiros requerer refúgio ou residência na Índia, desde que não sejam muçulmanos. Simultaneamente autorizou a construção dum templo hindu no local onde uma antiga mesquita tinha sido incendiada em 1992.

A Índia tem uma população de 172 milhões de muçulmanos (14,2%), que têm sido vítimas de constantes provocações, mas com estas acções de Modi sente-se particularmente ameaçada. Sendo cidadãos, a sua discriminação é um atentado directo ao sistema democrático oficial.

Por outro lado, a invasão de Cachemira é um acto de guerra que desestabiliza a região a um nível perigoso – convém lembrar que tanto o Paquistão como a Índia são potências nucleares.

Modi tem repetido que os muçulmanos indianos nada têm a recear, talvez para evitar sanções da comunidade internacional, mas não há dúvidas que os seus actos são uma provocação intencional.

O nacionalismo religioso é um factor de risco para a democracia do país e desde a guerra de 1947-48 que nunca esteve tão agressivo.

O que pretende Narendra Modi?

Um país tão grande e diversificado como a Índia precisaria precisamente de uma política de apaziguamento e coexistência pacífica para consolidar-se como nação. Modi segue pelo caminho oposto, em contra-corrente com as ideias de Gandhi, ainda considerado como o pai da identidade nacional.

Muitos observadores consideram que o primeiro-ministro, à semelhança de líderes tão diversos como Bolsonaro, no Brasil, ou Racip Erdogan, na Turquia, está simplesmente a consolidar-se como um autocrata anti-democrático, sob a velha desculpa dos “valores” religiosos.