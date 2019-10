A verdade é que se as pessoas querem ser respeitadas têm que se dar ao respeito, e se as roupas estão atribuídas... Por quem? Não importa por quem. Mas convinha saber. Não convinha nada se é assim é porque é assim, e como eu dizia as roupas estão atribuídas por género há séculos e séculos e se a norma assim o dita, assim nós a devemos respeitar se queremos garantir o normal funcionamento do país. Jesus? Gandhi? Lá o outro do Braveheart? Está bem, mas eles também não estavam em Portugal e na altura deles usar cuecas era coisa de mulher. Ah, que engraçado como vês as coisas sob a perspectiva que mais te convém. Não é a que mais me convém, é a verdade. Então e os padres? Isso também é diferente, aliás, é indiferente porque os padres, graças à fé, não têm sensações na genitália e por isso podem estar mais à vontade. Claro, faz imenso sentido, continuo é sem perceber o que é que te incomoda tanto em ver um homem de saia a entrar na Assembleia. Eu acho estranho é como é que não te incomoda, a seguir vem o quê, mulheres de fato? Isso já existe. Pois existe, agora enganei-me, mas isso até acho bem porque lhes dá um ar mais profissional. Porque parecem mais homens? Não sou eu que estou a dizer isso, és tu. Mas porque é que ficaste tão incomodado afinal, também querias usar saia, mas as amarras sociais não te deixam, tens medo que os alicerces da tua masculinidade desabem e desates a beijar homens? Deixa de ser ridículo, tens de entender que é uma questão de respeito perante os símbolos nacionais e os costumes do nosso país! Sabes quem é que nunca usou saia quando foi à Assembleia? O Sócrates, o Ricardo Salgado, o Zeinal Bava, o Dias Loureiro e uma lista infindável de ilustres que jamais desonraram o país. Lá estás tu a desvirtuar a conversa. Não estou a desvirtuar nada, só te estou a mostrar de forma bastante simples como o desrespeito aos símbolos nada tem a ver com saias ou gravatas, e que estás só a ser vítima dessa masculinidade tóxica que te corrói sem saberes. CHEGA! UM HOMEM NÃO VESTE SAIA E PONTO FINAL! Não sei se vale a pena ficares tão perturbado porque um homem vestiu uma saia. TU É QUE SÓ ESTÁS BEM A PROVOCAR, É POR CAUSA DE IDEOLOGISTAS DE GÉNERO COMO TU QUE O MUNDO ESTÁ COMO ESTÁ E ESTÃO A DOUTRINAR AS CRIANÇAS A SEREM O QUE QUISEREM SOB O FALSO PRETEXTO DE SEREM FELIZES E DEPOIS JÁ NÃO SE SABE O QUE É GAJA E O QUE É GAJO. Pronto, eu não vou alimentar mais esta conversa que tu não estás bem, relaxa, é só uma saia. Havias de experimentar. E mesmo que pintes as unhas está tudo bem, ou se vestires cor-de-rosa, ou se vires comédias românticas, ou se não gostares de futebol. A sério, está tudo bem, pronto, pronto. Já passou. Isso, também podes chorar que não és menos homem por isso. Pronto, pronto…

Sugestões mais ou menos culturais que, no caso de não valerem a pena, vos permitem vir insultar-me e cobrar-me uma jola:

- As Intermitências da Morte: Mais uma maravilha de Saramago. (sim, só estou a ler agora, perdoem-me).