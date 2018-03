Estamos num tempo que tem Trump nos Estados Unidos, Xi Jinping na China e Putin na Rússia. Qual dos três será mais de fiar? Tem havido alguns sinais de vontade de equilíbrio por parte do líder – pelos vistos, com tendência para mandato vitalício – em Pequim. Xi é previsível, ao contrário de Trump. Putin também não será dado a surpresas.

É um líder que acaba de ver revalidado o mandato que o leva a 25 anos no poder, e que se tornou mestre a negociar em posição de força, mais para impor o seu ponto de vista do que para conseguir um compromisso. É o que se vê em tantas votações e bloqueios no Conselho de Segurança da ONU.

É uma personagem que dificilmente capta simpatias fora da Rússia – exceção para algumas das figuras da direita mais extrema na Europa, como Marine le Pen, efeito, certamente, do gosto do autoritarismo.

Putin, como estava escrito no guião, vai continuar a liderar. É ele quem move os fios na guerra na Síria, é ele quem ocupa a Crimeia em violação do direito internacional, é ele quem comanda a repressão da oposição interna na Rússia, é ele que comanda o cada vez mais poderoso e mais nuclear poder militar russo, é ele, certamente, quem ordena as operações de serviços secretos russos, seja a desencadear ciberataques e manipulações sobre países estrangeiros, seja a mandar eliminar gente incómoda tanto dentro como fora do país.

Os países ocidentais, após séculos de domínio do mundo, mostram uma relativa impotência. Nem se pode dizer que esse poderio foi transferido para os rivais a leste, a Rússia e a China. O mundo está mais multipolar, também mais caótico e imprevisível. Pior que no tempo da Guerra Fria, há a abertura de guerras comerciais, a par do retorno de muros e fronteiras. Muito pior ainda, o temor de conflito atómico desencadeado por quem é imprevisível. Estes são terrenos em que Putin pode ter influência estabilizadora.

Putin não tem a coragem para medir forças com a oposição interna através das urnas de voto. Ele reprime qualquer oposição que comece a crescer. Mas é um interlocutor que a Europa não pode desprezar. Assim haja competência, credibilidade – e paciência – para gerir com a melhor estratégia a relação com um tão complexo interlocutor, que pode ser determinante para melhorar o quadro no Médio Oriente e para o combate contra muito do terrorismo. E que é um parceiro necessário para tratar a questão fundamental das alterações climáticas.

O modelo político de Putin no Kremlin lembra, em muitos aspetos, o do velho sistema soviético. O líder cultiva o poder absoluto, embora maquilhado com máscaras de democracia. Entra, plebiscitado, no quarto mandato presidencial com poder ainda mais robusto. Por mais que muito do método Putin cause repulsa, é certamente um erro entrar em boicotes e jogos de olho por olho, dente por dente, com esta Rússia. Há que falar e negociar com esta Rússia.

