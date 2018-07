A FIFA aconselhou os canais de televisão para que deixassem de focar raparigas que possam ser consideradas atraentes durante as transmissões televisivas dos jogos do Mundial de Futebol 2018. Por outras palavras, a FIFA pede para que filmem só as feias e gordas. É irónica esta preocupação da FIFA com o sexismo, visto que não tem qualquer tipo de problema em escolher como organizadores dos seus maiores eventos países que têm no seu cadastro uma série de crimes de discriminação, seja contra mulheres, homossexuais, negros ou outro grupo de pessoas. Quando a Arábia Saudita acolher um torneio de futebol não haverá este problema, já que as mulheres serão obrigadas a usar burkas nos estádios, tornando impossível perceber se são atraentes ou não, a não ser em casos de estrabismo. Ser estrábico deve ser mau, mas num país em que tens de usar burka deve ser ainda pior. Pensem nisso quando acharem que a vossa vida vos está a correr mal.

Ora bem, focar a realização em mulheres atraentes é sexismo? Talvez. É assim tão mau apreciar-se mulheres pela sua beleza exterior? Não me parece, apenas as feias acharão isso de mau tom. As mulheres não partilham fotografias dos jogadores de futebol, exaltando as suas qualidades físicas e não futebolísticas? Será isso também uma forma de sexismo? Claro que não, a discriminação só tem um sentido que cuja origem é sempre o homem branco heterossexual, todos sabemos. É mais sexista um realizador focar o decote de uma jovem que foi vestida para o estádio a ver se conseguia fama – como aconteceu com a Larissa Riquelme, aficionada do Paraguai sempre encalorada e que guardava o telemóvel numa espécie de bolsa marsupial no meio dos seios – ou é mais sexista uma mulher que nem sabe o que é um fora-de-jogo ver uma partida de futebol só para apreciar as pernas do Ronaldo? Não sei a resposta, estou só a fazer perguntas.

Falando na Larissa, são várias as mulheres que ficaram conhecidas por irem ao estádio e terem a atenção das lentes, algumas tornaram-se modelos e conseguiram contratos com marcas. Esta luta desmesurada em prol de uma suposta igualdade está a tirar trabalho e independência a estas mulheres. É tudo muito confuso. É feminista quem quer acabar com as meninas que entregam medalhas na volta à França ou é feminista quem acha que as mulheres podem ter trabalhos em que apenas usam o corpo e a imagem para ganhar dinheiro? Não sei a resposta, estou só a fazer perguntas.