A opinião de Diogo Faro

Gosto de estar deitado na areia a ler um livro. Gosto de dar um mergulho que nos sacode o calor do corpo e nos sabe tão bem, mesmo que por vezes a água esteja tão fria que faça com que os nossos colhõezitos* peçam exílio no interior, mais lá para o pé do fígado e do baço. Gosto de beber umas poucas de jolas no bar da praia. Gosto até de dormitar um pouco ou dar um toque ou outro na bola. Mas não gosto tanto de nada como gosto de praticar o melhor desporto de praia de todos: observação de seres humanos. É como ver um acidente constantemente, sem a parte macabra de estar alguém em sofrimento físico e haver um repórter da CMTV no local.