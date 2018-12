O chamado “Grupo dos 20” é oficialmente constituído pelas 19 maiores economias do mundo e pela União Europeia. Foi criado em 1999, numa reunião dos ministros das finanças do G7, com a ideia de congregar mais países do que os “sete mais ricos”, constituindo um grupo mais representativo da economia mundial . Congregar talvez seja a melhor palavra, uma vez que não se trata de uma organização, nem existe qualquer compromisso entre os participantes, para lá de estarem presentes num encontro de poderes económicos que representam 85% do PIB e 75% do comércio mundial.

A partir de 2008, a reunião desdobrou-se em duas, uma dos ministros das finanças, mais discreta e técnica, e outra dos chefes de Estado, mais exuberante e mediática. Na verdade, não há muito em comum entre estas vinte entidades; politicamente, vão da mais irascível autocracia à mais confusa democracia; e economicamente, para lá das dimensões desiguais, são completamente diversificadas. Inclusive, não se percebe muito bem porque é que certos países fazem parte do grupo, dada a sua pequena dimensão geopolítica e económica. Basta ter a paciência de percorrer a lista de participantes no encontro que acaba de decorrer na Argentina para se ficar perplexo com o mix:

Maurício Macri (Argentina), Angela Merckel (Alemanha), Donald Trump (Estados Unidos), Theresa May (Reino Unido), Tayyip Erdogan (Turquia), Pedro Sánchez (Espanha), Cyril Ramaphosa (África do Sul), Lee Hsien Loong (Singapura), Macky Sall (Senegal), Mohammed bin Salman (Arábia Saudita), Paul Kagame (Ruanda), Vladimir Putin (Rússia), Moon Jae-in (Coreia do Sul), Mark Rutte (Países Baixos), Enrique Peña Nieto (México), Andrew Holness (Jamaica), Giuseppe Conte (Itália), Joko Widodo (Indonésia), Narendra Modi (Índia), Emmanuel Macron, (França), Donald Tusk (Conselho Europeu), Jean-Claude Juncker (Comissão Europeia), Xi Jinping (China), Sebastián Piñera (Chile), Justin Trudeau (Canadá), Michel Temer (Brasil), Scott Morrison (Austrália) e Shinzo Abe (Japão).

Só para exemplificar algumas das incongruências, qual será a importância mundial da Jamaica ou do Chile, se comparadas com a União Europeia e a China? Ou, por outro lado, como é que os países europeus estão representados duas vezes, uma como nações independentes, outra como uma união económica?

Oficialmente, estas reuniões arranjaram magnos objectivos que as justificam, como sejam “eliminação de restrições no movimento capital internacional”, “desregulação”, ”condições de mercado de trabalho flexíveis”, ou “criação de um clima de negócios que favoreça a realização de investimentos estrangeiros directos”. Na de 2006, o tema foi “Construindo e Sustentando a Prosperidade”. Os resultados práticos, como seria de prever, ficam muito aquém das belas intenções. O que não impede que no final de cada encontro se façam airosos comunicados, negociados vírgula a vírgula para não ofender ninguém e deixar todos orgulhosos do progresso da comunidade das nações.

Nesta época de eventos planetários em tempo real, uma reunião do G20 é um espectáculo mediático em que os principais protagonistas – aqueles que realmente têm importância mundial, por serem muito ricos, ou muito fortes, ou muito maus – executam uma coreografia complicadíssima, multi e bilateral, em que os sorrisos, os apertos de mão e os encontros privados têm significados subliminares que os analistas tentam descodificar e a audiência segue boquiaberta e apreensiva.