John Le Carré, escritor essencial para entendermos o funcionamento político-diplomático do mundo, não apenas no tempo da Guerra Fria, indignado com a perspetiva de Brexit, comenta que “é a maior idiotice perpetrada pelo Reino Unido”. No entanto, a menos que na próxima quinta-feira o voto tático tenha um improvável crescimento exponencial, o Reino Unido vai mesmo sair da União Europeia já no final do mês que vem. E, provavelmente, entrar num processo de desunião do reino.

As sondagens sobre o voto britânico falharam o resultado em todas as últimas votações. Não previram a vitória do Brexit no referendo de 2016, nem que David Cameron conseguiria a maioria absoluta em 2015, nem que Theresa May a perderia em 2017.

Para as eleições gerais da próxima quinta-feira no Reino Unido há previsões de pelo menos 10 institutos de sondagem e, desta vez, há grande coincidência no quadro de resultados: todos dão vitória aos conservadores de Boris Johnson, com 39 a 44% dos votos, seguidos pelos trabalhistas de Jeremy Corbyn, com 31 a 35%. Na terceira posição em percentagem estão os liberal democratas, de Jo Swinson, com 11 a 15%; depois, tanto os Verdes como o Partido Nacionalista Escocês (SNP), ambos com 3 a 5% dos votos.

Nada está garantido e várias surpresas podem chegar

Parece fora de questão que os conservadores vão ser o partido mais votado. Boris Johnson precisa desesperadamente de conseguir maioria absoluta de lugares no parlamento britânico. O cenário mais provável dá-lhe maioria folgada, talvez mesmo uma bancada conservadora com 60 deputados para além da maioria absoluta. Mas nada está ainda garantido e há várias possibilidades de surpresas.

Os peritos em resultados eleitorais britânicos estimam que a maioria absoluta é conseguida se o partido mais votado tiver seis pontos percentuais de avanço sobre o segundo classificado. Ora as sondagens apontam para vitória conservadora com uma vantagem que pode chegar aos 13 pontos percentuais, mas também pode ficar apenas pelos quatro. Tem sido muito sugerida uma distância de 10 pontos percentuais.

No entanto, o sistema eleitoral britânico, por ser uninominal, em vez do proporcional utilizado em Portugal e em vários outros países europeus, leva a que as percentagens globais sejam enganadoras em relação ao número de eleitos.

Convém ter em conta o que parecem aberrações na relação, no sistema britânico, entre percentagem de votos e número de eleitos.

O Partido Liberal Democrata, com votação prevista entre os 11 e os 15%, tem previsão de eleição de apenas 13 deputados; os nacionalistas-escoceses do SNP, com magros 3% do voto no Reino Unido tem a previsão de eleição de 43 deputados. Ainda maior distorção na relação entre Verdes e SNP, ambos com a promessa de 3% do total de votos: o SNP tem a já referida estimativa de 43 deputados, enquanto os Verdes, com a mesma percentagem, têm anunciado um só deputado.