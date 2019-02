Recentemente, o padre Manuel Barbosa, secretário e porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) referiu que "os casos presumíveis ou já decididos pela justiça, já com sentença penal, são mesmo reduzidos", salientado ainda que "os casos tratados nos tribunais eclesiásticos onde chegam as denúncias são pouquíssimos”.

Não é novidade que a igreja católica tem um problema de crimes sexuais de menores em mãos e que não tem tomado uma posição clara na proteção, justiça e respeito para com as vítimas. Durante o ano de 2018, foram várias as notícias que expuseram casos de abusos sexuais por padres, como foi o caso na Alemanha, Austrália e Chile.

Um relatório encomendado pela Conferência Episcopal Alemã aponta para a existência de 3677 casos de abusos sexuais cometidos por 1670 elementos da Igreja Católica em quase 70 anos. No caso australiano, o inquérito realizado pela Comissão Real a pedido do Governo concluiu que dezenas de milhares de crianças foram vítimas de violência sexual em instituições maioritariamente católicas, entre 1950 e 2010. Neste último caso, os sacerdotes australianos recusam-se a quebrar o segredo da confissão, protegendo deste modo os padres que cometeram os abusos sexuais. Esta é uma estratégia que, na minha opinião, permite compreender como esta instituição parece estar mais interessada na sua própria imagem e autopreservação do que no bem-estar das crianças, reforçando uma cultura que se fecha em si mesma para evitar escândalos, tal como Francis Sullivan, CEO da Truth, Justice and Healing Council refere num trabalho do The Guardian.