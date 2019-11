Todos os funcionários chamados à barra fizeram questão de declarar a sua imparcialidade partidária, provada pelo facto de terem servido vários governos, tanto democratas como republicanos. Um deles, o Tenente-Coronel Vindman, é um combatente condecorado na Guerra do Vietname; e os vários embaixadores inquiridos têm longas carreiras no serviço diplomático, com credenciais apartidárias indiscutíveis.

E todos, dentro do que conhecem dos acontecimentos, foram unânimes em esclarecer sem muito espaço para dúvidas duas situações: a primeira, que Trump realmente pressionou a Ucrânia para seu benefício eleitoral; segundo, que o Presidente criou um canal diplomático paralelo, isto é fora do State Department (Ministério dos Negócios Estrangeiros), dirigido pelo seu advogado pessoal, Giuliani, para andar pela Ucrânia a promover o seu interesse pessoal.

Só o caso de Giuliani, que ainda não foi chamado a depor, é suficientemente surreal e suspeito para levantar as maiores questões. Não sendo um funcionário do aparelho de Estado, negociou com ucranianos e tentou influenciar os diplomatas americanos em Kiev, com carta branca do Presidente e com o conhecimento de John Bolton (que não quer depor) e de Mike Pompeo, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que ignorou os avisos dos seus funcionários para as actividades “paralelas”do advogado. Bolton, que entretanto se demitiu de Conselheiro de Segurança Nacional, disse mesmo, segundo várias testemunhas, que Giuliani era “uma granada de mão que vai explodir na nossa cara” e que as suas actividades ucranianas equivaliam a um “negócio de drogas”.

A cada dia que passa, com mais três ou quatro testemunhos, mais evidente se torna toda a teia de actividades desenvolvidas por Giuliani e por três diplomatas – esses contra vontade – para influenciar a Procuradoria-geral da Ucrânia e tirar do caminho ucranianos e norte-americanos que não queriam colaborar com a situação. Sondland chegou a dizer abertamente que “toda a gente” no Ministério dos Negócios Estrangeiros e na Casa Branca estava “por dentro” dos acontecimentos. Ele e mais Kurt Volker e Rick Perry eram conhecidos como “os três amigos”, o canal oficial de pressão junto de Zelenski e dos seus assessores.

A defesa republicana, constituída por Devin Nunes e pelo representante republicano do Ohio, Jim Jones, o trauliteiro encarregado das afirmações mais contundentes, alega que não há provas concludentes. Segundo eles – e os tweets e afirmações de Trump – tudo não passa de uma tentativa desesperada dos democratas para prejudicar o Presidente, baseada em boatos e testemunhos em segunda mão.

Não podendo desacreditar as credenciais impecáveis das testemunhas, afirmam que elas foram coagidas ou não estiveram presentes nas situações ilegais – o que não é verdade, uma vez que muitas assistiram pessoalmente ao famoso telefonema de Trump com Zelenski (em que ele lhe pede um “favor pessoal”), confirmam que a ajuda militar à Ucrânia foi liberada, e que o país não fez até agora qualquer investigação à Burisma, e que o encontro Trump/Zelenski em Washington está adiado, mas não suspenso.

Quanto aos democratas, dizem que os testemunhos falam por si e que, todos somados, mostram um quadro inegável de prevaricação do Presidente.

Para uns e outros, as mesmas respostas representam realidades diferente. Por exemplo, depois do depoimento de Sondland, que afirmou peremptoriamente que havia o tal “quid pro quo”, a comunicação social considera que o caso é cristalino, enquanto os republicanos e a Fox News salientam que ele nunca recebeu instruções directas do Presidente para fazer o acordo armas-encontro em Washigton, ou armas-investigação sobre a Burisma. O mesmo depoimento, conclusões opostas.

Quanto ao eleitorado, o objectivo deste processo, permanece imóvel: as sondagens indicam que as bases de Trump continuam inabaláveis. Resta aos democratas a esperança de que os indecisos, que são sempre quem decide uma eleição, estejam a perceber o que se passou. Vamos ter de esperar até às eleições para saber.