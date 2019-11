A destituição do Presidente dos Estados Unidos é uma provisão constitucional expressa logo no Artigo 1.º do documento, na sua forma original, de 1776, mas que só foi aplicada quatro vezes até à semana passada. É um processo político baseado em certas situações jurídicas: traição, corrupção e “outros grandes crimes e contravenções”. As situações podem ser da alçada dos tribunais – no caso, o tribunal designado é o Senado –, mas as motivações têm sido sempre políticas.

Os quatro casos são os de James Buchanan, em 1860, que foi absolvido por falta de matéria destituível, embora reconhecido como “o governo mais corrupto desde 1776"; Andrew Johnson, em 1868, ilibado por um voto de diferença; Richard Nixon, em 1974, que se demitiu quando se tornou evidente que a destituição era inevitável; e Bill Clinton, em 1998. Como se vê, não é um processo frequente nem fácil; dos quatro indiciados, apenas um foi destituído, embora se possa ter a certeza que outro, Nixon, o seria inevitavelmente.

Agora, é claro que nenhum presidente é suspeito de ter praticado tantos actos ilegais, ou pelo menos imorais, como o actual. Desde denegrir publicamente mulheres, deficientes, minorias raciais e supostos “inimigos”, até enganar a mulher e pagar para calar as envolvidas, passando por afirmações racistas, mentiras grandes e pequenas, incitamento à violência, e insultos às forças armadas e à administração, em geral e em particular, e ainda a líderes estrangeiros e países aliados vários. Não faltam razões para considerar a terminação prematura da sua presidência. No entanto, por mais que haja provas destes delitos e suspeitas fortes de outros, nenhum deles cai claramente no tal Artigo 1.º, que tem uma redacção propositadamente vaga; os autores da Constituição, querendo garantir essa segurança contra desmandos do Presidente, não podiam prever quais seriam os casos específicos. O que podem ser “outros grandes crimes e contravenções?”

Por outro lado, a destituição passa por trâmites que, no caso presente, a tornam praticamente impossível. O processo começa na Câmara dos Representantes, mas depois o julgamento é feito no Senado. Ora, o Senado, com maioria republicana e dirigido por uma figura desabridamente politiqueira, Mitch McConnel, jamais condenaria Donald Trump. Provavelmente usaria o mesmo sistema processual que lhe permite nem sequer submeter um caso a apreciação; neste momento há mais de 200 peças de legislação paradas no Senado porque McConnel não as coloca a votação – porque não lhe interessa, não interessa aos seus amigos, ou prejudica os lóbis.

Por outro lado, ainda, os democratas, cientes das implicações que um processo de “impeachment” pode ter – geralmente prejudica quem o move, vitimizando o Presidente junto da opinião pública – e sabendo da dificuldade de fazer prova em situações complicadas, tinham afastado essa possibilidade para derrubar Trump. Nancy Pelosi, a líder da maioria democrata na Câmara dos Representantes, e efectivamente a líder do Partido, sempre achou que era melhor bater Trump nas próximas eleições do que num processo inexoravelmente travado no Senado.

Houve um período em que parecia que surgiriam provas suficientes para a destituição, quando o Procurador Especial Robert Mueller preparava um dossier sobre a interferência russa nas eleições de 2016 e que incluiria o conluio de Trump com os russos na conspiração para derrotar Hillary Clinton. Mas Mueller, apesar de ter conseguido indiciar mais de uma dezena de próximos de Trump – e condenar alguns – em processos acessórios ao cerne da investigação, não se atreveu a tocar no Presidente. O seu relatório é enviesado: não há provas de que ele prevaricou, mas também não há provas de que não tenha prevaricado. Esta falta de coragem – diz-se que por excesso de respeito institucional do Procurador – levou a que Trump imediatamente afirmasse que o relatório o ilibava, enquanto o seu Attorney General (Ministro da Justiça) diluía as conclusões de Mueller ao publicar um sumário enganador das investigações. Os democratas, desiludidos com as conclusões inconclusivas, não sentiram que houvesse provas suficientes para começar uma investigação de “impeachment”. O próprio Mueller contribuiu para esta situação difusa nas declarações que fez depois do relatório fechado, ao contar as suas diligências duma forma demasiado restrita e legalista. Seis meses depois, a história que tanto prometia desapareceu no historial convulso da era Trump.

Eis se não quando, vindo do nada, chegou à comunicação social o relatório de um denunciante anónimo sobre um telefonema entre o Donald Trump e o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Segundo esse relatório, no dia 25 de Julho, o Presidente dos Estados Unidos teria pedido a Zelensky “um favor”; que investigasse o papel de Hunter Biden, filho do ex-vice-Presidente e actual candidato democrata às eleições de 2020, numa empresa ucraniana, Burisma, que estaria a ser investigada por corrupção. Esse “pedido” condicionava a entrega dos Estados Unidos de material militar essencial para a Ucrânia enfrentar a ocupação russa do sul do país.

A acusação é grave, uma vez que pedir ajuda a país estrangeiro para interferir na campanha presidencial é um crime claro e claramente definível. Uma simplesmente verificação de datas indicava que antes do telefonema Trump tinha suspendido um fornecimento de 391 milhões de dólares já aprovado pelo Congresso.

Perante esta suspeita, Nancy Pelosi, viu-se praticamente obrigada a iniciar uma investigação, dirigida pelo presidente da Comissão de Espionagem (“Inteligence Commitee”) da Câmara dos Representantes, Adam Schiff.