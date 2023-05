A opinião de Patrícia Reis

Não gosto de todas as pessoas e ainda bem que assim é. Não faço questão de que gostem de mim e digo, muitas vezes, que tenho bons amigos, não preciso de mais. Mas faço por ser correcta, por ser educada. É que a mim custa-me a má criação, não é uma coisa que tenha adquirido com a idade, é um princípio. O respeitinho é bonito e eu gosto de o sentir e de o ter para dar aos outros. Acontece que, nas últimas semanas, a vida pôs no meu caminho uma criatura que, por razões distintas, não está de bem com o alinhamento dos planetas, vive dentro do mercúrio retrógrado ou coisa que o valha.