Os eleitores franceses disseram que querem os ecologistas a gerir cidades importantes como Lyon, Bordéus, Estrasburgo e muitas outras. Também mostraram confiança na liderança de mulheres: já havia Madame le maire em Paris (a socialista Anne Hidalgo agora reforçada e a anunciar “Paris cidade ainda mais verde”) e Lille (onde a socialista Martine Aubry superou à tangente um candidato ecologista), agora passou a haver mulheres na liderança de cidades principais como Marselha, Estrasburgo, Nantes, Rennes, Besançon ou Poitiers.

Este crescimento dos ecologistas/verdes traz uma outra novidade, a da formação de uma frente de esquerdas que inclui sobretudo os socialistas mas também os comunistas, os insubmissos e outras formações à esquerda. Nos últimos anos a esquerda francesa mostrou-se fragmentada, definhada, perdida em conflitos fratricidas. Foi especialmente notório o colapso dos socialistas, após épocas de maioria absoluta, com Mitterand e até com Hollande. Agora, a esquerda volta a entender-se entre si e associa-se aos ecologistas para uma alternativa ao débil centro de Macron, à direita moderada que segue sem figuras carismáticas e à direita radical de Marine Le Pen. Esboça-se mesmo entendimento para um candidato presidencial dessa frente ampla do social-ecologismo. Fala-se de Nicolas Hulot e de Anne Hidalgo entre as possíveis candidaturas.

O facto político desta alternativa social-ecologista é relevante por ser novidade e por ter expressão nas cidades com mais de 100 mil habitantes, mas há que considerar que a maioria das mairies de França continua liderada pela direita moderada dos Republicanos. Esta direita perdeu dois bastiões, Marselhe e, sobretudo, Bordéus, mas continua a conduzir a política na proximidade dos territórios rurais.

A extrema-direita de Marine le Pen não consegue impor-se em eleições locais. Tem expressão forte nas eleições presidenciais, legislativas e europeias mas fracassa nas municipais. Desta vez, conseguiu vencer em apenas uma das cidades com mais de 100 mil habitantes, Perpignan. O que não significa que Le Pen esteja a perder peso político. Ela lidera as sondagens para as presidenciais, embora ainda faltem dois anos para este voto.

Os eleitores franceses estão a mostrar hostilidade aos sucessivos líderes nacionais. Era tradição em França os presidentes serem reeleitos, mas neste século tudo mudou: Sarkozy foi derrotado na tentativa de reeleição, Hollande viu o cenário tão mau que nem ousou candidatar-se e, agora, Macron, apesar de se multiplicar em iniciativas, apesar de conseguir liderança europeia ao lado de Angela Merkel, está com baixíssima cotação em França e nestas municipais em que o partido que criou (LREM, La République em Marche) se estreou, falhou quase todos os objetivos com derrotas expressivas, como a de Paris. A única vitória relevante na órbita de Macron é a de Edouard Philippe, primeiro-ministro também eleito na cidade portuária do Havre, com 59% dos votos. O crédito deste resultado parece afastar as especulações sobre o afastamento de Philippe na remodelação ministeral que se anuncia iminente. Os resultados destas municipais mostram a Macron que a França está virada para a vida ecológica. Um sinal nesse sentido veio logo nesta segunda-feira seguinte às eleições, com Macron a anunciar o financiamento de 15 mil milhões de euros ara projetos dedicados à transformação ecológica. Provavelmente, também vai tentar voltar a incluir ecologistas (o carismático Hulot demitiu-se em agosto de 2018 do cargo de ministro para a Solidariedade e Transição Ecológica, com queixas por em 15 meses de mandato não ter tido meios para as mudanças que defende). Vão ser intensos os próximos tempos políticos em França.