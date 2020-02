Mas já que a Igreja continua constantemente a querer meter a hóstia nos assuntos do Estado laico, eu se calhar lanço aqui uma série de ideias para referendos mais relacionados com a Igreja.

É que a Igreja gera milhões de euros e é das maiores detentoras de edifícios no país, mas não paga IVA, IRC ou IMI. Levamos a referendo? É que com tanto dinheiro que o Estado ganharia, era investir nos tão aclamados cuidados paliativos e passaríamos a ser o melhor país do mundo nessa área. A Igreja continua a proteger os milhares de padres pelo mundo todo que são pedófilos e não são levados à justiça. Levamos a referendo? Se calhar não é importante, tendo em conta que há padres que dizem “ao menos a pedofilia não mata, ao contrário do aborto”. A Igreja, nos anos 80 e 90, quando a SIDA matava no mundo aos milhões, continuava a apelar contra o uso do preservativo. Devíamos ler levado a referendo? Tantas questões por responder.

Mas, se calhar, enquanto não nos dão as devidas respostas, não brinquem com o sofrimento dos outros para descanso dos vossos cegos dogmas. A eutanásia é o poder dado às pessoas para que possam ter auto-determinação no fim do seu sofrimento, tendo em conta que o seu corpo e mente, só a elas diz respeito, e é já de si demasiado difícil e complexo de legislar, para ainda ter que lidar com caprichos religiosos.

Sugestões mais ou menos culturais que, no caso de não valerem a pena, vos permitem vir insultar-me e cobrar-me uma jola:

- Tame Impala: Está aí o novo álbum dos meninos.

- Lugar Estranho: Já dia 18 em Mafra, 22 Porto de Mós, 13 de Março no Porto e 3 Abril em Lisboa.