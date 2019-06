Com toda a razão, as vacinas são consideradas um dos grandes avanços da medicina. Descobertas em 1796, popularizadas no século XIX e generalizadas durante o século XX, tanto na cobertura da população como nas doenças abrangidas, as vacinas erradicaram inúmeras doenças e têm protegido milhares de milhões de pessoas em todo o mundo.

Agora, no século XXI estão a ser postas em questão. Um fenómeno que só se explica porque, de entre as centenas, se não milhares, de vacinas desenvolvidas, ainda não se inclui uma contra a estupidez, a natureza humana contra a qual lutaram em vão os deuses do Olimpo.

Um artigo de Tim Marcin na revista digital “Vice”, relata que a ONG Wellcome Trust fez um inquérito a 140 mil pessoas, acima dos 15 anos, em 140 países, sobre a sua atitude em relação à vacinação. Os resultados são surpreendentes: Globalmente, 7% das pessoas considera que as vacinas não são seguras, 11% não concordam nem discordam e 3% dizem que 'não sabem'. Ou seja, estima-se que 21% não esteja certo quanto à segurança ou utilidade da vacinação.

O mais inusitado é que nos países desenvolvidos, onde a prática é antiga e generalizada, só 73% confia no procedimento. Na Europa do Sul, a percentagem de desconfiados é ainda maior já que apenas 61% da população considera o procedimento seguro, e na Europa do Leste este número ronda os 60%. A França, o país que começou primeiro a vacinar em massa, só tem 67% de crentes. Outra conclusão perplexante é que quanto menos desenvolvidos são os países, mais as pessoas têm fé nas vacinas.

Ou seja, onde a vacinação é corriqueira, desconfia-se; onde é de difícil acesso e não cobre todas as doenças, acredita-se. Dentro de cada país, vive-se uma situação similar; é nos centros urbanos, onde a saúde pública é melhor, que há mais “anti-vaxx”, o nome desta tribo preocupada com um excesso de tecnologia em questões de saúde.

Uma razão para esta aparente contradição é bastante lógica. Nos países, ou regiões, onde as doenças erradicadas pela vacinação desapareceram há muito tempo, já ninguém se lembra do horror que eram, e tende a menorizar o perigo. De facto, tendo a varíola sido oficialmente erradicada em 1979, já há muita gente que não se lembra dela. Convém, contudo, lembrar que no século XX morreram entre 300 e 400 milhões de infectados e em 1967 considerava-se haver ainda 15 milhões de doentes.

Mas certas doenças, como o sarampo, conseguem sobreviver algures, mesmo quando eliminadas nos humanos. Assim que a vacinação diminuiu sensivelmente, o sarampo reapareceu. Mais de mil casos nos Estados Unidos, só este ano.

Outras microbiológicas (para usar a designação oficial), como a tuberculose, que nunca foram erradicadas, mas ocorriam muito raramente, conhecem um ressurgimento preocupante. Aliás, no caso da tuberculose, novas extirpes resistentes aos antibióticos tornam o problema mais grave.