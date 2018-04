Entre panteras e dragões

Na semana passada, fui ao Porto. Foi a primeira viagem um pouco mais prolongada que fizemos com o Matias, o mais recente descendente deste que aqui vos escreve.

Pois bem, o Simão — o outro descendente — andava com ganas de ver os dois estádios lá da terra. Enfim, aos cinco anos, perdoa-se a obsessão. É uma criança que gosta mesmo muito de conhecer os nomes, símbolos e estádios de todos os clubes — e dar chutos na bola nas aulas de futsal lá na escola (e, ai, lá em casa).

Lá fomos nós ver a pantera à porta do Estádio do Bessa. Logo a seguir, deslizámos pela VCI até ao Estádio do Dragão. Ele arregalou os olhos, bem feliz — e pediu-me para ir ver o estádio do Sporting de Braga. Tivemos de lhe explicar que, enfim, Braga não é longe, mas também não é assim tão perto. Tinha de ficar para outro dia.

Quando já nos estávamos a afastar do famoso Dragão, aconteceu algo inesperado.

Os palavrões na boca dos filhos

Repare o leitor: há muitas famílias onde os filhos, mesmo quando já são adultos, evitam dizer palavrões ao pé dos pais. Uma questão de pudor. Pois, esse pudor desaparece nos estádios: é vê-los, filhos que à mesa do jantar nem um «caraças» dizem, a gritar impropérios aos ouvidos do avô dos seus filhos. Os estádios põe-nos a chamar nomes em família a certos familiares dos árbitros — isto quando não acarinhamos os jogadores da nossa equipa com insultos bem salgados (é, aliás, curioso como chamamos mais nomes aos nossos jogadores do que aos jogadores dos outros).

Pois bem, o que aconteceu de inesperado foi isto: talvez por ter apanhado o espírito do local, quando estávamos já a voltar para o nosso poiso, o Simão começou a dizer asneiras como se estivesse a ver um jogo e a coisa não estivesse a correr bem à sua equipa.

Ficámos de boca aberta: não era a primeira vez que ele testava os nossos ouvidos, mas nunca o tínhamos visto com aquele à-vontade no uso de certas e determinadas expressões. Não julguem o rapaz: é novo, anda a testar as palavras — e quem nunca, num dia aziago, debitou palavrões como quem conta de 1 até 10 que atire a primeira crítica.