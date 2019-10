Donald Trump, que gosta tanto de se mostrar agressivo, é afinal um Presidente pouco favorável aos confrontos armados. Não só não iniciou nenhuma operação militar nestes quase três anos de mandato, como impediu outras de que os seus assessores gostariam, como na Venezuela ou no Irão, e ainda tentou retirar as tropas americanas de velhos teatros de guerra, como o Afeganistão ou a Síria. Quanto aos inimigos históricos, a Rússia e a Coreia do Norte, tem feito uma política de apaziguamento.

No caso da Rússia, as suas atitudes chegaram ao ponto de levantar fortes suspeitas de que Putin têm algo de comprometedor contra ele, para não falar de como sabidamente influenciou a eleição do Presidente norte-americano. No caso da Coreia do Norte, Trump não percebe, ou não quer perceber, o jogo de espelhos que os Kim praticam há décadas para manter a sua original monarquia comunista e permite-lhes aumentar exponencialmente a sua capacidade nuclear.

Esta semana, andou Trump embrulhado domesticamente com ameaça concreta de ser impugnado, o que tem açambarcado os noticiários. Mas de repente, não se sabe exactamente porquê – mas sabe-se que contra a opinião de todos os assessores, militares e republicanos – tomou a decisão de abandonar o teatro de guerra da Síria. É verdade que tinha proclamado, falsa e bombasticamente, que o Califado Islâmico foi derrotado; mas também é certo, e toda a gente sabe disso, que o ISIS está muito longe de extinto; calcula-se que ainda haja cerca de dez mil combatentes activos, em bolsas espalhadas pela região que já dominou. A directora do Projecto de Defesa Conjunta do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, em Washington, confirmou que há provas concretas de que os militantes do ISIS continuam activos.

A derrota do ISIS deve-se, em grande parte, aos curdos que, em conjunto com as SDF (“Self Defence Forces”), os grupos sírios opostos ao Presidente Assad) e apoiados pelos norte-americanos, ocuparam todas as cidades do Califado, com um fraco apoio do Iraque e a ausência do Governo Sírio, engolfado pela sua horrenda guerra civil – essa, com o apoio dos russos.

Os tweets e afirmações de Donald Trump têm sido, como habitualmente, contraditórios. Num deles, escreveu: “Podemos estar a sair da Síria, mas de modo algum abandonamos os curdos, que são um povo muito especial e guerreiros maravilhosos”. Mas numa troca de comentários com os jornalistas, no dia seguinte, afirmou que os curdos não ajudaram os americanos na II Guerra Mundial, especialmente no desembarque na Normandia. A pertinência desta afirmação dispensa comentários.

Os curdos são o quarto maior grupo étnico do Oriente Próximo, cerca de 45 milhões. No famoso acordo Sykes-Picot, em 1916, que dividiu as áreas de influência inglesas e francesas nos despojos do Império Otomano, o Curdistão não foi considerado. O resultado foi que os curdos ficaram espalhados pela Turquia e Irão e pelos países resultantes do acordo, o Iraque e a Síria. Depois da queda do Império Otomano, a nova República Turca não reconheceu a sua identidade. Chegou a haver promessas de criar um Curdistão, mas os interesses das grandes potências internacionais e das potências locais nunca o permitiram.