Seguiu-se um período com predominância de presidentes centro-direita (no conceito europeu) com bastante desenvolvimento, mas muita corrupção. O Brasil chegou a sétima economia mundial sem nunca conseguir resolver os seus problemas estruturais, em particular a educação, a segurança social e, de um modo mais geral, o sempre crescente fosso entre a classe média/alta e os mais pobres.

É neste contexto que Lula da Silva se torna Presidente, em 2002, numa campanha em que um dos temas principais era “acabar com a corrupção”. O PT, aliado a outros partidos de esquerda, inclusive o PCdoB (Partido Comunista do Brasil, vindo dos tempos da Guerrilha do Araguaia), lançou vários programas para diminuir a pobreza e dar oportunidades às classes baixas. Depois de cumprir os dois mandatos que a lei constitucional permite, passou o cargo para uma fiel, Dilma Rousseff, em 2010.

Nessa altura já a classe política, tanto à esquerda como à direita, tanto evangélicos como materialistas dialécticos, estava completamente vendida aos interesses dos grandes empresários. A corrupção atingiu níveis nunca vistos, e os escândalos rebentavam constantemente: o Mensalão, Petrolão, Lava Jato, empréstimos a fundo perdido a países “irmãos” (Cuba, Venezuela, Peru). Só para dar um exemplo, o PT esvaziou de tal modo a Petrobrás, que esta passou da quinta maior petrolífera do mundo em 2008 para décima terceira em 2013. O valor de mercado desvalorizou 50% entre 2014 e 2015.

Em 2016 Dilma foi cassada numa manobra política no Congresso, sendo substituída por uma figura que desagradava a todos, Michel Temer. Tão mau que nem se candidatou à eleição de 2018.

Nessa eleição, o PT ganharia, apesar de todos os escândalos, pela popularidade e carisma de Lula da Silva, que já se podia candidatar. Contudo, as forças que se lhe opunham não podiam permitir tal coisa e conseguiram um processo judicial que o levou à prisão – e consequente impossibilidade de concorrer.

Quem são essas “forças”? No emaranhado de interesses que actualmente faz da política brasileira um verdadeiro puzzle de mil peças, foram os jornalistas e comentadores que as conseguiram identificar: BBB – Bíblia, Boi e Bala. O seja, os evangélicos, que há muito têm um projecto de poder, a criação de uma espécie de República Teocrática; os grandes proprietários rurais, que querem explorar as riquezas da Amazónia, e os militares, que acham que a bandalheira dos civis já ultrapassou os limites.

Sem Lula, o PT foi buscar uma figura sem carisma, Fernando Haddad. Mas não foi a falta de charme que o fez perder, mas sim a cansaço da classe média com a corrupção, da qual pouco beneficiou e muito perdeu.

Como certamente que não o foi o carisma que elegeu Jair Bolsonaro. Militar expulso das forças armadas por insubordinação, deputado desde 1991 em sete mandatos ao serviço de vários partidos, sem um único projecto de lei apresentado, bastante tosco no modo e na fala, nada o indicava para o cargo mais alto do país. Por isso mesmo, os influenciadores BBB acharam que tinham ali o homem ideal para fazer o que eles quisessem.

Contra Bolsonaro jogava ainda o facto de ser machista declarado (ao nível de insultar as mulheres em frente das câmaras), fascista convicto (defensor tronitroante da Ditadura Militar de 1964, da tortura e da censura) e admirador incondicional de Donald Trump – figura que os brasileiros vêem com a mesma consideração que os europeus, com a agravante de ser norte-americano, imperialista.

Bolsonaro foi eleito na segunda volta por uma margem pequena. Na verdade, a classe média não votou nele, votou contra o PT. Para logo ficar chocada com as mudanças na política externa brasileira, que passou a alinhar cegamente com os Estados Unidos, com a inconsistência da política interna e, sobretudo, com o facto de não se verem mudanças notáveis, nem mesmo tímidas, nos desmandos herdados do PT. Bolsonaro, mais militarista do que os militares, defende abertamente a ditadura; mais racista e anti-ambientalista do que os proprietários rurais, que querem é explorar as riquezas do país e afastar as tribos das terras ricas em tudo (madeira, minerais, chão arável) e acham a defesa da natureza uma invenção da esquerda; mais pateta do que os evangélicos, que de parvos nada têm e usam a religião como alavanca para o dinheiro e o poder.

Em cima deste quadro apocalíptico só faltava mesmo a Peste. Bolsonaro, tal como o seu ídolo, Donald Trump, acha que é apenas “uma gripezinha”, “que homem que é homem não tem medo de nada e que a prioridade é a economia, não a saúde.

Ainda esta semana, quando um jornalista recalcitrante lhe lembrou que o Brasil já está em sexto lugar no número de infectados e mortos, respondeu: “E então? Tenho muita pena, mas o que querem que eu faça? Demitir-me?”

Entrou em guerra aberta com João Dória, o petulante Governador de São Paulo, por este querer confinar a população do Estado; Bolsonaro não quer confinamentos, nem campanhas higiénicas, nem prevenção.

Numa reunião (virtual), com um grupo de grandes empresários, Bolsonaro pediu-lhes para "jogarem pesado" contra Doria, de modo a retomar imediatamente as “actividades do mercado.”

O ministro da Saúde, o médico (ortopedista) Luis Henrique Mandeta, tinha opinião diferente; era preciso mesmo parar as empresas, antes que a epidemia se tornasse uma hecatombe, num país sem estruturas sanitárias nem pessoal habilitado em quantidade suficiente. Foi demitido a 14 de Abril.

A 17, o Presidente nomeou novo ministro, o também médico (oncologista) Nelson Teich. Considerado um fiel a Bolsonaro, mas essa fidelidade era, quiçá, apenas política; nas questões de saúde achava que a defesa da cloroquina como medicamento contra o coronavírus não era uma boa ideia (como Trump acha que é, e Bolsonaro acha que Trump é um modelo a seguir).

Teich apresentou a demissão esta sexta-feira, 15 de maio.

Quem se seguirá? Ao que tudo indica – estamos em cima do acontecimento! – será o general Eduardo Pazuello, número dois da pasta de Saúde (Especialidade: oficial de Intendência). Pelo menos, não sendo médico, não contrariará as opiniões do chefe.

O Brasil, um país com tantas possibilidades, não merecia ter uma espécie de Trump de segunda a preparar o seu futuro. Que, mais uma vez, fica adiado.