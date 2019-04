Quando, a 22 de Março, a coligação de curdos, sírios e iraquianos, apoiada por americanos e russos, proclamou a queda da última aldeia do autodenominado Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIS), o pesadelo parecia terminado. Mas tudo mostra que está apenas a começar.

O mais terrível dum cancro é que nunca se sabe se está erradicado. Extrai-se o tumor e as metástases podem aparecer depois, em qualquer lado. É o que se está a passar com o ISIS. Quando o Daesh (o nome em árabe, que eles não gostam), foi proclamado pelo “verdadeiro califa”, Abu Bakr al-Baghdadi, na mesquita de Mosul, no Iraque, no primeiro dia do Ramadão, 24 de Junho de 2014, a notícia foi recebida com incredulidade. A organização já existia desde 1999 mas, como é prática dos movimentos de guerrilha, não se esperava que ocupasse um território demarcado.

A Al-Qaeda, e todos os movimentos semelhantes antes e depois, funcionam segundo uma estratégia consagrada desde que há guerrilheiros a lutarem a chamada “guerra assimétrica” contra um exército regular: atacam e depois desaparecem no mapa, deixando as forças que os perseguem sem alvos concretos para derrotar. Se acabam por dominar algum território, é porque a “tropa de quadrícula” desiste de penetrar em certas zonas, pois sempre que lá vai é emboscada e volta sem uma vitória que se veja.

Mas esta tomada de posição do ISIS tinha a ver com a sua ideologia: a recriação do Sultanato sunita, regido rigorosamente pela Xaria, que serviria de base para a islamização do mundo.

Durante os anos seguintes, o Daesh surpreendeu esse mundo – cristão, xiita, pagão – ao ocupar efectivamente um território de 210.000 km2, com 12 milhões de habitantes, praticando as mais criativas atrocidades de que há memória e publicitando-as ao vivo e a cores nas redes sociais. Por razões que até hoje se discutem, mas nunca se hão-de compreender, jovens de dezenas de países tão diversos e distantes como Trinidad e Tobago, Camboja, Austrália e Chile aderiram à missão. Muitos deles, cultos e com excelentes conhecimentos técnicos, trabalharam afincadamente para o Califado mostrar sofisticados vídeos profissionais das barbaridades que cometia contra os “infiéis” e da destruição de património histórico dentro do seu território.

Um bom exemplo é Palmyra, uma cidade grega, romana e persa, Monumento Histórico Mundial classificado pela UNESCO em 1980. O ISIS ocupou-a duas vezes, em 2015 e 2016. Da primeira, decapitaram Khalid al-As’ad, o arqueólogo de 83 anos que tomava conta do local. Da segunda, no palco do anfiteatro, um grupo de crianças executou com um tiro na nuca dezenas de de prisioneiros ajoelhados.

(Ainda em 2016, quando os sírios retomaram Palmyra, com o apoio dos russos, Vladimir Putin assistiu a um concerto por uma orquestra sinfónica de Moscovo no mesmo palco.)

A população civil do território, que estava farta da violência, descaso e corrupção dos governos da Síria e do Iraque, começou por receber com alívio os novos senhores. Mas Damasco e Bagdade praticavam um islamismo soft, com hábitos ocidentais. O ISIS obrigou os homens a deixar crescer a barba e a usar vestes próprias, proibiram-nos de fumar, ouvir música e beber; quanto às mulheres, emburcadas de preto, não podiam trabalhar, nem estudar, nem sair sozinhas de casa. As que os seguiam – muitas estrangeiras, como sabemos – destinavam-se a ter filhos em série e calar a boca. As conquistadas ao inimigo eram distribuídas pelas tropas e violadas. Não admira que a população visse com alívio a chegada das tropas da coligação. Sim, porque a ideia de manter um território deu aos inimigos – não só os já citados iraquianos, sírios, curdos, russos e americanos, mas também turcos, europeus e até voluntários vindos de outros países – a possibilidade de atacar e ocupar terreno.

Uma a uma, as cidades do Califado foram sendo recuperadas, sempre em combates casa a casa, cara a cara, com todos os truques sujos, como objectos e casas armadilhados e civis a servir de escudo. A 22 de Março caiu Baghouz, a última aldeia, o que foi anunciado com pompa e circunstância pelos presidentes dos países vencedores.