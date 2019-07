Primeiro, os números: um Ferrari vale em média 250 mil euros. É só fazer as contas. E podem usar-se outras comparações para que uma pessoa normal tenha uma ideia da escala: 120 apartamentos em Paris (nove mil euros por metro quadrado, a considerar um apartamento de 75m2) ou cerca de 250 em Lisboa (cerca de quatro mil o metro quadrado, a considerar um apartamento de 80m2); ou, se o seu nível de vida for outro, umas quatro ou cinco ilhas nas Caraíbas.

Segundo, os valores de mercado. Como qualquer pessoa sabe, mesmo não estando a par do comércio de arte, um artista morto vale sempre mais do que um artista vivo. Muito mais, porque se sabe tudo o que ele fez e pode-se avaliar a obra no contexto dum catálogo fechado. O artista, mesmo com fama internacional, pode vender uma peça por centenas de milhares de euros, sendo que a galeria recebe 50%. O preço é determinado pela procura, sendo que esta depende da fama do autor. Depois, a partir dessa primeira transacção, o artista não recebe mais nada; se a peça for revendida não lhe cabe nenhuma comissão. Os franceses inventaram um sistema em 1920, o droit de suite), segundo o qual o artista receberia alguma coisa nas revendas. Tem força legal em 46 países, mas que na prática não funciona. Na própria França, só sete artistas, ou os seus herdeiros, recebem 70% das royalties deste direito. Em termos internacionais calcula-se que 80% da comissão na revenda vai para cem artistas. E o seu valor anda na média dos quinhentos euros, uma ninharia.

Terceiro, o valor intrínseco de uma obra de arte. Dir-se-á em conversa que a arte tem um valor incalculável, pela satisfação e iluminação que a sua observação proporciona. Mas, em termos práticos, pode calcular-se um valor, dependendo da sua beleza e raridade. Se for de um grande artista, apreciado por todos, e que tenha produzido pouco, compreende-se que possa estar próximo do incalculável. É o caso de Leonardo da Vinci, do qual só se conhecem quinze pinturas. Ainda por cima este tipo de raridade aparece muito pouco no mercado, porque estão todos em museus institucionais, que nunca os venderiam.