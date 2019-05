É interessante a dimensão do domínio visual e conceptual de certas marcas. Aquele copo de papel com tampa de plástico, por muito que seja utilizado por milhares de estabelecimentos do género, é associado imediatamente à Starbucks. Se o Jon Snow estivesse na casa de banho a espremer uma espinha antes da batalha de Winterfell e ao lado aparecesse pousada uma lâmina de barbear, em princípio isto aconteceria de forma semelhante à Gillete. Aquela cafetaria da Irlanda do Norte não terá ganho mais com isto do que as três libras que o latte do assistente de realização custou.

Não deixa de ser escandaloso que uma equipa com tantos meios tenha deixado passar aquela bizarria. Garantidamente, se isto acontecesse num um vídeo sobre o Renascimento para Área de Projeto do 9º ano, os alunos chumbavam. Mas, tudo bem, é só uma série em que cada episódio custa 15 milhões. Tenho a certeza que nos próximas séries com este ambiente medieval a HBO terá nos créditos uma nova profissão, a de Indivíduo Responsável Por Garantir Que Nenhum Copo de Papel Com Revestimento em Polietileno Aparece Na Porra de Um Plano de Uma Série Que Nos Rebenta com o Orçamento.

Recomendações

Louis CK em Lisboa. Bilhetes aqui. Estou a brincar. Agora só na candonga.