4. Difícil imaginar como tudo seria em 1939, quando duas viajantes intrépidas partiram de Genebra para Cabul ao volante de um Ford. Mas já chato o bastante para elas serem intrépidas viajantes. Quem dera hoje, uma pessoa ir de Genebra a Cabul por terra sem nem mostrar passaporte, como aconteceu a essas duas, ambas fotógrafas e escritoras, Ella Maillart, suíça francesa, e Annemarie Schwarzenbach, suíça alemã. Os manuscritos de Maillart hoje estão na Biblioteca de Genebra, onde não fui. Não era um pulo literário, este meu de quarta a sexta. Nem me lembrei que Borges aqui estudou, bem antes das intrépidas, e aqui morreu, muito depois delas. Aqui está sepultado.

5. Mas o Comité Internacional da Cruz Vermelha (ICRC na sigla inglesa, que foi aquela a que me habituei) é anterior a tudo isso, vem da segunda metade do século XIX. Durante anos, como repórter, cruzei-me com gente do ICRC, membros e colaboradores, trabalhei com eles em lugares como Gaza, Cabul ou Kandahar. O irredutível compromisso de neutralidade faz do ICRC uma organização única, com um mandato e um acesso únicos a prisioneiros de guerra, refugiados e civis nas situações mais complexas. Então há algo de lendário em contornar o parque do Palácio das Nações, sede histórica da ONU, e ver aparecer no cimo da colina o palácio-sede da Cruz Vermelha, com aquela bandeira que é a inversão da bandeira suíça. Utopia e colapso. Erro e sobrevivência. O maior erro do ICRC, reconhece o ICRC, foi Auschwitz, ter ficado neutral, não afrontar os nazis, ter aliás penalizado então desobedientes seus que afrontaram. Como ser neutral na Segunda Guerra? E agora? Subi os degraus que levam às traseiras do palácio do ICRC, onde de facto, não por acaso, fica a entrada. E por um pedaço da minha manhã regressei à Síria em relances, sentada na cafetaria com um jovem inglês que veio da Papua Nova Guiné e vai para Jerusalém, mas pelo meio estava interino a acompanhar os espinhos sírios. Tão espinhosos que o ICRC neste momento tem dificuldade em conseguir vistos para o seu próprio pessoal. Por alguma razão não temos reportagens da Síria. Não é que as pessoas tenham parado de viver e morrer. Não que o horror, o impensável a cada vez, não esteja a acontecer enquanto dois europeus palram na cafetaria do ICRC de Genebra. Por exemplo, em Al-Hol, extremo nordeste do país, onde se amontoam os despojos humanos do chamado Estado Islâmico, dezenas de milhares de mulheres e crianças. Não vemos, não ouvimos, não sabemos.

6. Depois desci a colina, florida como tudo em Genebra, e foi só atravessar a avenida para entrar no Palácio das Nações, construído antes de a ONU se chamar ONU, quando ainda era a Liga das Nações. Foi, então o maior complexo da Europa, depois de Versalhes. Um imenso parque, de árvores, fontes e estátuas, com edifícios monumentais no meio do verde. Num deles, o E, acontece o Conselho de Direitos Humanos, que supostamente é a mais importante reunião de direitos humanos no mundo. Na sua lendária sala redonda XX, com um tecto que parece a tela de um pintor, a escorrer todos os tons de tinta-pastel, sentam-se os países membros da ONU para votar resoluções supostamente a aplicar. Na última sexta feira, o Conselho tinha em mãos uma resolução crítica para o governo da Síria. Todos fizeram o seu papel, a Síria mostrou-se indignada, meia dúzia aliou-se, a maioria votou a favor. Lá em cima, nas galerias públicas, um vidro separava os espectadores do plenário. Gente sentada a olhar para gente sentada, a ouvir por auscultadores. Lá em baixo, à porta da sala XX, os seguranças alternavam com rapidez. Um deles era português e já fizera uma missão no Iémen. Coisas que acontecem em Genebra, dois portugueses à conversa sobre o Iémen, enquanto cento e tal países estão sentados numa sala redonda, que mais daqui a bocado vai ser limpa por portugueses.

7. Houve uma vez em que a Assembleia Geral não aconteceu em Nova Iorque, mas sim em Genebra, porque os Estados Unidos tinham recusado entrada a Yasser Arafat, que acabava de proclamar o Estado Palestiniano. Então, a ONU votou por 151-2 fazer uma Assembleia Geral excepcional em Genebra para que Arafat pudesse falar lá. 151-2: derrota ribombante para os EUA. Os dois votos contra, claro, foram EUA e Israel. A 13 de Dezembro de 1988 Arafat discursou no Palácio das Nações.

Agora Arafat está morto há muito, eu própria o enterrei, quer dizer estava lá, em Ramallah, no funeral. Uma história em que Genebra joga a sua parte, se alimenta do risco sem arriscar, sombra e cenário, vitrina de luxo, banca, relógio, chocolate, lavagem do pecado. E ao fim da tarde quem tem cartão da ONU pode frequentar a praia privada, apesar da má música alta, e de tudo ser mais feio do que na relva pública, mas por isso mesmo não exclusiva.

8. O meu pulo deu para um pulo ao centro histórico, onde está a Catedral com a cadeira de Calvino. Subi os mais de cento e cinquenta degraus de penitência até uma torre, depois outra, passei os sinos, vi uma sanita de madeira no cesto da gávea da segunda torre, envolta em teias de aranha, com uma vista soberba sobre Genebra, Geneva, Genéve. O Mont-Blanc não deu de sua graça.

Quando Portugal estava a cortar pau-brasil e a escravizar indígenas no Brasil, Genebra era a cidade de Calvino. Naves austeras, ligação directa a Deus. Será assim ainda, para quem acredita. E cá fora, muito dinheiro.