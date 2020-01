A União Europeia orgulha-se de não ter escolhido uma só língua como língua oficial. Não escolheu uma, nem duas, nem três: escolheu 24! Quais são? O Tratado da União Europeia diz, no seu artigo 55.º:

O presente Tratado, redigido num único exemplar, nas línguas alemã, búlgara, checa, dinamarquesa, eslovaca, eslovena, espanhola, estónia, finlandesa, francesa, grega, húngara, inglesa, irlandesa, italiana, letã, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, romena e sueca, fazendo fé qualquer dos textos, será depositado nos arquivos do Governo da República Italiana, o qual remeterá uma cópia autenticada a cada um dos Governos dos outros Estados signatários.

Se teve paciência para contar, terá concluído que são 23 as línguas do tratado. A estas línguas há que acrescentar o croata, que se tornou língua oficial em 2013, por força da adesão da Croácia. O irlandês, apesar de estar no tratado, só começou a ser considerado língua oficial em 2007 — e ainda hoje está numa espécie de limbo, oficial na teoria, mas não na prática.

Portanto, as línguas oficiais da União são 24. A legislação europeia é publicada, habitualmente, nestas línguas todas (com a excepção habitual do irlandês) e todas as versões são igualmente válidas: uma directiva em alemão vale tanto como a mesma directiva em português.

Pois bem: o Reino Unido vai sair da União e os outros dois estados que usam o inglês com carácter oficial (Irlanda e Malta) têm outras línguas a que dão primazia constitucional: o irlandês e o maltês. A partir de sexta-feira não haverá nenhum membro da União em que a língua mais importante do Estado seja o inglês. Será que o inglês deixará de ser uma das línguas oficiais da União?

Não me parece que tal vá acontecer. Em primeiro lugar, o inglês continua inscrito nos tratados. O acordo de saída do Reino Unido nada diz em contrário e, assim, as versões inglesas dos tratados e da legislação continuam a ser válidas. Depois, a Irlanda tem, de facto, o irlandês como língua nacional e prioritária, mas esta, na prática, é falada por uma minoria da população. O inglês é não só uma das línguas oficiais, como é também a língua materna da grande maioria dos irlandeses e a língua usada no dia-a-dia em quase toda a Irlanda — os irlandeses, que já ficaram com tantas dores de cabeça por causa do Brexit, não gostariam de ver a sua língua eliminada das instituições da União.