Foi lançado recentemente em Bruxelas o relatório “Making Social Rights Work for Children” (Tornar Efectivos os Direitos Sociais das Crianças). Esta reflexão é da responsabilidade da rede europeia Eurochild que anualmente avalia o chamado Semestre Europeu a partir dos Direitos da Criança. Os conteúdos do relatório partem de relatórios técnicos concebidos pelos membros colaboradores da Eurochild em cada país, organizados a partir de um questionário base. Desde há 7 anos que colaboro com a Eurochild na elaboração do relatório português.

Falar sobre este trabalho é particularmente significativo para mim numa altura em que se celebra o “Dia Universal dos Direitos da Criança”, na medida em que poderá acrescentar contributos para os debates nacionais em torno das políticas voltadas para a infância e da juventude, consciencializando ao mesmo tempo da importância dos instrumentos disponibilizados pelas estruturas Europeias e que alguns países têm sabido aproveitar em benefício das crianças.

Esta reflexão começa necessariamente por chamar a atenção para a importância-chave do chamado ciclo do Semestre Europeu.

É durante o ciclo do Semestre Europeu que os 28 estados membros da União são monitorizados quanto à incorporação e execução dos objectivos expressos na estratégia Europa 2020 e quanto ao controlo macroeconómico e fiscal onde se inclui o Pacto de Estabilidade e Crescimento.

Grosso modo, a cada novo ciclo do Semestre Europeu, a Comissão Europeia analisa as políticas de reforma fiscal e estrutural de cada Estado-membro e providência recomendações. Na segunda fase deste ciclo anual, designado de Semestre Nacional, os Estados-membros implementam as medidas de política acordadas, representando este momento uma oportunidade única para a introdução de propostas à medida de cada Estado-membro.

Da enorme panóplia de instrumentos europeus disponibilizados aos estados destaco dois, recentemente apresentados, que facilitam a inclusão das crianças e dos seus direitos na documentação produzida durante este ciclo e, particularmente, nas propostas presentes na documentação produzida durante os semestres nacionais.

Um desses instrumentos é a Recomendação da Comissão Europeia, lançada em 2013, "Investir nas crianças para quebrar o ciclo vicioso da desigualdade". Esta recomendação defende abordagens a partir dos direitos da criança e de estratégias integradas para combater a pobreza infantil e promover o bem-estar. É neste documento que, pela primeira vez, a Comissão Europeia coloca explicitamente em paralelo os direitos da criança, o superior interesse da criança, a igualdade de oportunidades e o apoio para os mais carenciados, apelando aos estados da União que desenhem respostas de qualidade que possam ser posicionadas no centro dos esforços de combate à pobreza infantil. Convida os estados a "organizar e implementar políticas para combater a pobreza infantil e exclusão social, promovendo o bem-estar das crianças, através de estratégias multidimensionais". Assume como sendo um dos princípios orientadores da recomendação "combater a pobreza infantil e a exclusão social através de estratégias integradas que vão além de garantir a segurança material das crianças e promover a igualdade de oportunidades para que todas as crianças possam realizar todo o seu potencial".

Outro instrumento é o Pilar dos Direitos Sociais que pressupõe o reforço de acções concretas nos domínios da protecção e da inclusão social e que acautela no princípio 11 a situação particular do "acolhimento e apoio a crianças", declarando para este efeito de que "as crianças têm direito a serviços de educação e de acolhimento na primeira infância a preços comportáveis e de boa qualidade. Acrescenta ainda que as crianças têm direito à proteção contra a pobreza, tendo as crianças de meios desfavorecidos, em especial, direito a beneficiar de medidas específicas destinadas a promover a igualdade de oportunidades".

O relatório da Eurochild explica sucintamente e de modo claro este ciclo do Semestre Europeu*: Novembro – Inicia o Semestre Europeu com a publicação de três documentos: Inquérito Anual sobre o Crescimento; Relatório sobre o Mecanismo de Alerta; Relatório Conjunto sobre o Emprego. Com estes documentos a Comissão Europeia estabelece as prioridades políticas para o ano seguinte e identifica, com base num painel de indicadores, lacunas que precisam de ser abordadas em cada Estado-Membro da UE. Fevereiro - A Comissão Europeia publica Relatórios por País com uma análise da situação económica e social em cada Estado Membro. Abril – Cada Estado-Membro apresenta o seu Programa Nacional de Reformas (PNR) para a execução da Estratégia Europa 2020 e o seu Programa Nacional de Estabilidade e Convergência, expondo os seus compromissos em matéria de política orçamental. Maio - A Comissão Europeia analisa os PNR e propõe Recomendações Específicas por País (REP) para cada Estado Membro (e para a área do Euro), que são adoptadas pelo Conselho Europeu. Julho a Novembro - esta é a fase do Semestre Nacional. Os Estados-Membros devem integrar as REP nas políticas e orçamentos nacionais para o próximo ano. Os países poderão ser sancionados se não implementarem regras de referência e prioridades macroeconômicas. *Para uma visão mais aprofundada sobre importância do Semestre Europeu nestas matérias consultar o capítulo que escrevi conjuntamente com Natália Fernandes “A criança como sujeito de direitos no contexto da União Europeia: nuances e diálogos necessários entre os direitos de participação e os direitos de protecção” do livro “A análise do bem-estar das crianças e jovens e os direitos da criança”

Recuando um pouco no tempo é oportuno referir que no mesmo ano em que a Comissão Europeia apresentou a Recomendação "Investir nas crianças para quebrar o ciclo vicioso da desigualdade” não foi atribuída nenhuma REP, pela Comissão Europeia, a Portugal, por este país estar em 2013 sujeito a um procedimento por défice excessivo e monitorizado pela Troika. Com a saída da Troika em Maio de 2014 será no PNR de 2016 que encontramos o primeiro programa nacional de reformas verdadeiramente informado e comprometido na implementação dos princípios explícitos da Recomendação e que, entre outras matérias, explicitamente assume o combate à pobreza como uma prioridade nacional. É nesse documento que Portugal se compromete perante a Europa a repor apoios que garantissem "mínimos sociais aos cidadãos em condições de maior vulnerabilidade (como o Rendimento Social de Inserção (RSI) e o Complemento Solidário para Idosos (CSI), a reposição das regras de atualização das pensões e outras prestações; o aumento sustentado da Retribuição Mensal Mínima Garantida (RMMG), de 505 euros para 530 euros; e a promoção do acesso a bens públicos de primeira necessidade". E, claro está, aquilo que naturalmente uma Europa comprometida com a Convenção dos Direitos da Criança esperaria: a "implementação da estratégia nacional de combate à pobreza de crianças e jovens que, de forma integrada, recupere a centralidade do abono de família como apoio público de referência às famílias". Deste modo, o PNR de 2016, reconhece a importância de um programa nacional de combate à pobreza infantil que de algum modo parte de uma estratégia mais ampla de combate à pobreza, designadamente das famílias com crianças, dos idosos e dos trabalhadores pobres.

Portugal manifesta com isto uma visão horizontal dos problemas sociais ao colocar como desígnio nacional o reforço da coesão e a igualdade social ao nível da produtividade, competitividade e endividamento da economia. Propõe também um programa nacional que promovesse o sucesso escolar e maior equidade nos sistemas de ensino nacional.

No ano seguinte, no PNR de 2017, a estratégia é reforçada: "Em 2017, será prosseguida uma abordagem articulada de diversas medidas sectoriais complementares apostando em medidas de proximidade, com um foco particular nas crianças e nas suas famílias, designadamente, através do desenho de uma Estratégia de Combate à Pobreza das Crianças e Jovens, dirigida em particular à primeira infância e que prevê a conjugação com medidas complementares no âmbito da educação e da saúde, e um acompanhamento das crianças beneficiárias de abono de família, alertando para situações de precariedade e possibilitando uma ação mais integrada do sistema de proteção social, em casos de activação"