Na Praça Tiananmen, uma impressionante parada de 15 mil militares, 600 veículos e 180 aviões, seguida dum desfile de 110 mil civis, passou perante a muralha da Cidade Proibida, sobriamente decorada com o retrato de Mao Tsé-Tung. O maior desfile militar de sempre na História da China, que tem o segundo maior exército do mundo. (O primeiro, por ora, ainda é o dos Estados Unidos.) Impressionante, a ordem unida das tropas e a determinação na expressão dos soldados. Na varanda, o Presidente vitalício e Secretário Geral do Partido Comunista, Xi Jinping, ladeado pelos seus antecessores, Jiang Zemin e Hu Jintao. Depois, o próprio Xi Jinping passou em revista as tropas formadas, com o seu sorriso de discreto orgulho e certeza de que está no bom caminho.

Excepto no minúsculo território de Hong Kong, insignificante em população e território, todos os mil e quatrocentos mil milhões de chineses na terra mãe e muitos milhões espalhados pelo mundo relembraram as tradições celebraram com orgulho a modernidade – porque a China, hoje, é uma amálgama cuidadosamente organizada do passado e do futuro. Embora a tecnologia em constante desenvolvimento e o urbanismo monumental sejam evidentes, as tradições do confucionismo e do complexo sistema de castas mantêm a sua influência. Segundo a doutrina em vigor, o Xijipingismo, é essa combinação de respeitinho à antiga e modernidade consumista que garante o progresso, o bem estar e a obediência da sociedade.

Até aqui, a China percorreu um longo, complexo e atribulado percurso, de que há registo histórico, isto é escrito, desde a Dinastia Shang (1750-1040 AC), época em que foi inventada a seda. Na Dinastia seguinte, Zhou, fundia-se ferro e calculou-se a tabela de multiplicação. É neste período que surge o taoismo e o confucionismo, filosofias que nunca mais saíram da cultura chinesa. Confúcio (551-479AC) acreditava que a moral era essencial aos bons dirigentes e que a virtude se obtém com comportamentos sãos. Também foi ele a determinar que o Imperador tem um mandato divino para dirigir, criando a expressão “Filho do Céu”. A legalidade exigia a supressão dos contestatários, procurando unificar o país através do controle minucioso e do medo. O conceito duma oposição leal não fazia sentido, uma vez que o Imperador era mandatado pelo Céu. De certo modo é o equivalente ao despotismo iluminado que se impôs na Europa no século XVIII – só que na China, ao contrário do nosso continente, nunca mais foi contestado e tornou-se o “estado natural” da política.

As invenções chinesas, como o papel, a clepsidra, a pólvora, a besta e tantas outras, são deste período, contemporâneo do nosso Império Romano, com o qual nunca houve contacto.

Durante a dinastia Han começou a expansão para ocidente, através da famosa Rota da Seda, que chegou à Índia e à Pérsia. Começou a construção da famosa Muralha da China, para conter os mongóis. É desta época o conhecido exército subterrâneo de terracota no túmulo do Imperador Qin Shi Huang. Calcula-se que por volta de 200 da Era Cristã a população chinesa seria de 60 milhões, equivalente à do Império Romano.

Este progresso técnico e científico é interrompido em 1279 com a invasão dos mongóis. O império de Kublai Kan, neto de Gengis Kan, manteve a ordem social e impôs um totalitarismo ainda mais radical. Abarcava toda a China e a Ocidente ia até à Pérsia.