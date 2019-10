O comité Nobel norueguês resistiu à tentação do foguetório de uma escolha que seria celebrada por milhões de jovens nas ruas, como seria a opção de atribuir o Nobel da Paz à superfavorita Greta Thunberg. Preferiu chamar a nossa atenção para uma região do mundo tão desprezada no dia-a-dia dos media ocidentais e para um homem que em ano e meio de governo, num país que é um colosso com 105 milhões de habitantes, conquistou a reputação de estadista, fez a paz que parecia impossível com a Eritreia, está a reformar o país e a favorecer a ascensão das mulheres à igualdade com os homens.

A Academia Nobel sueca enviou-nos outras mensagens nas escolhas para Nobel da Literatura: ao optar por Peter Handke, também disse que um escritor, como um artista, vale pelo que cria, independentemente das atitudes pessoais e políticas; ao escolher Olga Tokarczuk premiou uma rebelde polaca, uma mulher livre num país de liberdades controladas, que é uma extraordinária pluma literária, capaz de conciliar o best-seller com a exigência na construção do relato, com short stories deslumbrantes.

Peter Handke escandalizou meia Europa ao defender até ao fim (quis estar no funeral) o ditador ultranacionalista Slobodan Milosevic e alinhou com as posições, classificadas como criminosas para a humanidade, deste chefe político e militar nas terríveis guerras dos anos 90 do século XX na desaparecida Jugoslávia. A ferida aberta por esta atitude de Handke ainda não cicatrizou: a atribuição, agora, do Nobel da Literatura levou o líder dos cada vez mais influentes Verdes no parlamento alemão a classificar este prémio “como um ultraje às vítimas de Milosevic”.