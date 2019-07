1. Ontem à tarde quase 200 convidados lotaram o Cinema Ideal, em Lisboa, para ver o documentário “Democracia em Vertigem”, estreado há pouco pela Netflix, e já falado para os Óscares, a que se seguiu um debate com Caetano Veloso e a realizadora Petra Costa, mediado pela Mídia Ninja. A própria sessão parecia concentrar, assim, contradições do filme, e da história nele condensada: um exclusivo Netflix numa sala de cinema; uma sessão sobre as fragilidades da democracia, mas não-aberta ao público (pelas obrigações contratuais com a Netflix); um documentário que, aliando-se a uma máquina poderosa, ganha meios, e condicionantes. Quase como se a existência, divulgação e projecção do filme fossem mais uma prova do que o filme mostra: a vulnerabilidade da democracia brasileira.

Os meios da Netflix terão sido decisivos para todo o trabalho de pesquisa e de montagem (oito montadores, de entre os melhores do Brasil). Ao mesmo tempo, as incríveis imagens de arquivo que esse trabalho oferece ao mundo só se revelam em todo o esplendor numa sala de cinema. E alguns dos elementos de que menos gosto, como o dramatismo sublinhado pela trilha sonora, e um certo estilo da voz off da autora, serão parte da proposta empática do filme, para envolver um público alargado.

Muitas camadas, paradoxos, ângulos. Seja como for, do ponto de vista da História, é difícil negar a importância de “Democracia em Vertigem”.

2. Algo que me impressionou em particular: nunca vi Brasília filmada assim, uma Brasília ao longo das décadas, desde a construção, nos seus vazios, no seu oco, no silêncio do extraordinário Palácio da Alvorada, na forma como tanta depuração da beleza contém um abismo entre povo e governantes. Abismo só quebrado pela figura visceral de Luís Inácio ‘Lula’ da Silva. Jamais eu vira Lula assim em Brasília, dentro do palácio presidencial, tornando tudo aquilo orgânico, matéria viva. Desse ângulo, para mim faz sentido, não é estetizante, a quantidade de imagens aéreas, muitas com o uso de drones, todas as vezes em que o filme se eleva do chão e parece planar sobre a gente, sem literalmente ninguém ao volante. Um continente à deriva, como um zeppelin.

Nisso, como nas imagens a que recorre (até porque, sendo posterior, pode evitar imagens já conhecidas), “Democracia em Vertigem” distingue-se de dois belos documentários recentes, “O Processo”, de Maria Augusta Ramos, centrado no impeachment de Dilma, e “Espero Tua (Re)volta”, de Eliza Capai, sobre o levante dos estudantes secundaristas, ambos mais próximos do batimento cardíaco dos seus corpos. Onde Augusta e Eliza estão na pele, na trepidação, Petra plana, flana. Três mulheres documentaristas, três objectos ligados à luta política recente, a que se juntam vários outros, e milhões de imagens ninjas. Aquilo que explodiu nas manifestações de 2013: muita gente fora da grande mídia a fotografar, gravar, transmitir.

A Mídia Ninja cresceu desde aí até ser hoje um forte canal alternativo com um acervo impressionante. O ninja Felipe Altenfelder foi quem mediou o debate de ontem com Petra Costa e Caetano, o fundador Pablo Capilé também estava lá, e este sábado todos estarão na abertura da sede da Mídia Ninja em Lisboa, com um debate entre Caetano e Jean Wyllys, o ex-deputado federal negro e gay que se exilou na sequência de múltiplas ameaças depois da eleição de Bolsonaro.

3. Foi Altenfelder quem fez o primeiro elogio à Geringonça, logo na apresentação inicial, falando de como “Portugal vive uma experiência muito interessante, com um potencial, inspirador para o mundo inteiro”.

E, antes de as luzes se apagarem para que uma produção da Netflix fosse exibida, o dono do Cinema Ideal, Pedro Borges, já conhecedor do trabalho anterior de Petra, “admirador fanático” de Caetano Veloso, e que cedera a sala antes de mais por razões políticas, não deixou de dizer o que lhe ia na alma: “O cinema é para ser visto no cinema e não em casa.”