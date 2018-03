1. Mark Zuckerberg talvez nunca tenha ouvido falar em Pierre Sioufi. Ou, quem sabe, se calhar há sete anos, quando o nome Pierre Sioufi foi famoso por um instante, Zuckerberg até o viu no Facebook, na televisão ou naquele texto do “New York Times” em que Pierre se viu nomeado “o guru da revolução” no Egipto. Mas a revolução no Egipto desfez-se num piscar de olhos, durante anos o nome de Pierre não voltou ao mundo, além de que Zuckerberg, como todos sabemos, não está a ter um Março fácil. É altamente improvável, pois, que ele tenha sabido da morte de Pierre Sioufi, no começo deste mês. E, no entanto, poucas pessoas no mundo simbolizarão tanto um Facebook do bem como Pierre. Assim de repente, nenhuma outra que eu tenha conhecido.

2. O CEO do Facebook pode não ter a mínima ideia do que deve a Pierre Sioufi (além das explicações que deve a milhões). Mas, quem estava em casa de Pierre na semana de Fevereiro de 2011 em que o regime de Mubarak caiu, é testemunha disso. Claro que, na verdade, não há um Faceboook do bem (ou do mal). Há, por vezes, raras vezes, gente a ser incrível num momento incrível e capaz de o multiplicar por milhões. Foi isso que Pierre fez. Calhou o Facebook estar à mão. Também o Twitter, o Skype, a televisão, a rádio, os jornais, e ele abriu os braços a todos. Mas acima de todos, no seu poder de contágio imediato, com texto e imagem, o Facebook. O que Pierre percebeu foi que era essencial manter aquela praça ligada ao mundo. Não apenas porque, de facto, uma revolução estava a acontecer, mas para que mais sangue não corresse. Não será exagero escrever isto: Pierre Sioufi fez com que aquele momento único nas vidas de todos os que estavam ali corresse mundo, mas também com que muita gente não morresse.

Aquilo que uma parte do mundo viu, ouviu e soube sobre a Praça Tahrir, nesses dias arrebatadores de há sete anos, deve-se de algum modo a Pierre. Eu devo-lhe isso, directamente. E, para além de tudo o mais, que personagem, que humor, que espírito livre, que peito espaçoso, por fora, por dentro. Que abalo pessoas assim morrerem aos 57 anos, logo elas. Ficamos aqui, maiores por causa dele, menores porque ele morreu, a agradecer.

3. Pierre era um homem literalmente grande. Um gordo, de barbas, cabelos grisalhos meio no ar. No dia em que o conheci disse-lhe que me lembrava o Coppola. A resposta dele foi: o Coppola não, o Orson Welles. E isto era só um dos muitos diálogos desconcertantes que se podiam ouvir naquele 9º andar atulhado de gente sobre a praça Tahrir, em plena revolução.

4. Não fui enviada à Tahrir, nessa altura já morava no Brasil como correspondente. Mas calhou estar nos Açores a apresentar um livro e, perante as notícias que chegavam do Cairo, onde o levantamento estava a ser violentamente reprimido, pedi uns dias e voei para o Cairo. Vários amigos acolheram-me, deram pistas. Devo ao João Pina, que andava na praça a fotografar, ter-me mandado uma mensagem a dizer que estava num apartamento sobre a Tahrir que eu tinha de conhecer. Eu estava no extremo oposto da Tahrir, e havia meio milhão de pessoas entre nós, incluindo um tanque. Quando cheguei ao lado de lá, localizei o prédio, na esquina com a Taalat Harb, epicentro daquela megacidade, e disse a senha a quem estava na entrada.

A senha era: Pierre.