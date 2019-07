As memórias que não tenho

A Chegada à Lua é daqueles acontecimentos históricos que estão para lá da fronteira da minha vida e, no entanto, estão tão perto que parece ser possível tocar-lhes com a mão.

Explico. Quando algum acontecimento histórico acontece nos primeiros anos de vida, ou não nos lembramos, mas sabemos que estávamos já vivos e gatinhantes quando tal aconteceu, ou temos uma vaga ideia de uma certa memória, mais ou menos reconstruída, de vermos alguma coisa na televisão ou de ouvirmos alguém falar sobre o assunto.

Já quando um acontecimento ocorreu antes do nosso nascimento, estará para sempre vedado às nossas memórias directas — mas, se virmos bem, no caso de acontecimentos que ocorreram poucos anos antes do nascimento, as diferenças não são assim muitas.

Lembro-me de ver tantas e tantas vezes as imagens de Neil Armstrong a dar o tal primeiro passo pequeno para um homem e grande que se farta para a Humanidade; lembro-me de ouvir os meus avós e pais a conversar sobre o assunto como se tivesse ocorrido um dia antes; lembro-me de aprender o nome dos astronautas na escola (uma memória que os meus filhos também terão, estou certo); lembro-me, enfim, de muita coisa — até me lembro de ouvir muitos a gozar, encolhendo os ombros, com os pobres coitados que não acreditavam na Chegada do Homem à Lua.

Pois, ontem, liguei o computador e, numa rede social de nome francamente conhecido, encontrei gente que conheço e respeito, inteligente e informada, a levantar dúvidas sérias sobre a chegada daqueles homens à Lua.

Fiquei em choque. Nem consegui discutir o assunto. Uma pessoa tem surpresas destas na vida. E, enfim, se há algo que temos de aprender na vida em linha que nos calhou viver na época em que estamos, é que nos desvenda alguns aspectos menos simpáticos dos que nos rodeiam — e, convenhamos, de nós próprios.