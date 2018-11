1. José de Almada Negreiros e José Clemente Orozco nunca se encontraram em carne e osso, que haja notícia, mas entre as décadas de 1930 e 1940 andavam ambos a pintar paredes, com o oceano Atlântico pelo meio. Essas paredes são consideradas obras-primas no percurso de cada um, e o que está a acontecer agora no México é um encontro entre elas, apesar de as paredes serem coisas difíceis de transportar. Verdadeiro acontecimento, integrado no programa de Portugal como país-convidado da Feira do Livro de Guadalajara.

2. O encontro entre os dois Josés dá-se no Hospicio Cabañas, belo edifício de pedra, cheio de claustros e pátios com árvores de fruto, que abrigou órfãos desde o século XIX, até se transformar em centro cultural, hoje Património da UNESCO. É um dos ícones de Guadalajara, também pelos 57 murais que Orozco pintou na Capela Maior do edifício, entre 1938 e 1939. Um trabalho tão monumental que frequentemente é descrito como a “Capela Sixtina do México”, e foi recentemente restaurado, ressuscitando as cores de origem.

Orozco é — com Diego Rivera e David Siqueiros — um dos três grandes nomes do Muralismo Mexicano. Tem obras em vários lugares do México e dos Estados Unidos, onde também morou. Foi justamente depois de voltar de lá que iniciou estes murais, espécie de história vermelha & negra do México, desde os rituais do mundo indígena, que os conquistadores espanhóis derrotaram no começo do século XVI. Tal como Orozco o pinta, um universo esmagador, tenebroso, mas com o qual os mexicanos estabelecem uma relação desde crianças, como se pode ver numa tarde chuvosa de Novembro, a meio da semana.

O México parece ter uma infinita capacidade de dar encanto ao terrível. Não sei como será ver esta angustiante Capela sem bandos de crianças de queixo no ar, rodando sobre si mesmas, muito atentas ao que o professor vai contando, como se estivessem sempre ali, umas indo, outras vindo, para aprender sobre a história, e a arte. “A arte tem uma só regra”, resume o professor. “É subjectiva.” E por isso um fresco pode ter 27 significados, diz.

Nesse momento, aconchegamo-nos todos debaixo da cúpula central, onde está o mais famoso dos frescos, Homem em Chamas, ou Figura em Fogo, o núcleo espiritual da Capela. E, de entre todos nós, ninguém o terá visto mais vezes, milhares de vezes, do que este mexicano com o nome ao peito: Agustín Esparza Esparza. Não é um erro, a repetição: é que seu pai e sua mãe tinham o mesmo apelido. E, quando Agustín aponta os frescos dos indígenas pré-conquista espanhola de Hernán Cortés, diz “os nossos antepassados”. E, quando aponta os frescos dos conquistadores, diz “os espanhóis”. Família, para ele, é o mundo indígena. Tudo em Agustín, de resto, parece indígena, estatura, pele, feições. Por tudo o que diz, e como diz, dir-se-ia um guia, alguém que estudou para contar a história destes murais. Mas nada disso, é apenas um dos seguranças do centro.