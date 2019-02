A fotografia data de Novembro do ano passado. Nesse dia, o Mamadou e eu - dois perfeitos desconhecidos - estávamos incumbidos de apresentar o mesmo livro de poesia da Gisela Casimiro. Cheguei tarde ao evento – não por aversão à pontualidade, mas por uma notável capacidade de agendar várias coisas para a mesma altura. O Mamadou chegou a horas, e já ia a meio da sua dissertação quando eu finalmente me abeirei da porta do “Galegas 7”, um tasco superlotado onde se apresentava o livro da Gisela.

Interrompo o relato porque é importante falar da Gisela Casimiro. Trata-se duma poeta (adiro aqui ao politicamente correcto de não lhe chamar “poetiza”) nascida na Guiné-Bissau. Poeta e negra. Não se choquem se aparento sintetizar em demasia a Gisela, há um propósito para tal. É que o tom da pele e o tom dos versos dela podiam ser o foco deste texto; em boa medida até o são. A Gisela é luso-guineense, mas frequentemente pessoas supõem que é cabo-verdiana. Eu não sei se esta suposição é ofensiva - e “o que eu não sei” podia ser o foco deste texto; em boa medida até o é.

Cá também me tomam várias vezes por cidadão estrangeiro. Sou atendido em inglês em muitos estabelecimentos, e é também na língua de King James que tentam vender-me louro prensado. Ser-me-ia menos estranho que a abordagem fosse em hebraico, que o que mais me escapa à banal portuguesidade é este nariz de judeu. Talvez por ter altura ligeiramente acima da média, uma vez até me perguntaram se eu era sueco e, aí sim, subentendi alguma ofensa – é que, a ser sueco, faria parte daquele 1% dos suecos que são os feios. Adiante; eu tinha chegado atrasado ao Galegas 7, e o Mamadou já discursava.

O espaço é pequeno e àquela hora estava inundado de pessoas. A massa compacta de gente impediu-me de furar, de ouvir e até mesmo de ver (e eu nem sou propriamente baixo, sou mais como os suecos feios) o que se passava ali no centro. Resignado, encostei-me à porta pelo lado de fora. Fui-me inclinando das formas que pude - parecia que sintonizava o meu corpo como as varetas daquelas antenas que antigamente se posicionavam em cima dos televisores. Ia enfiando a cabeça para dentro da sala, tanto para apanhar algumas palavras do Mamadou como para dar sinal de vida, sinal de que o prelector atrasado não era prelector absente.

A tarefa de escutar, contudo, estava estorvada pelo grupo de gente congregado junto à porta, nomeadamente uma senhora que não parava de bradar perguntas a um conviva seu, sempre em inglês sul-africano. Fiquei cheio de vontade de calá-la com um sonante “Vai para a tua terra!”. Em minha defesa, ela era branca, e parecia ser portuguesa (apesar do inglês e da pronúncia sul-africana). É menos grave um “Vai para a tua terra!” nestes casos, certo? Não é desumano exigir a um nativo que volte a emigrar, certo? Nem se trata de xenofobia, só dum “desampara-me a loja”. Este texto também podia ser sobre a dificuldade em discernir os “vai para a tua terra!”. Em boa parte até o é. Em minha defesa, aquela mulher era branca, portuguesa, e eu acabei por não dizer nada.

O Mamadou terminou, a Gisela indagou pela minha presença, e uma amiga nossa apontou para o contorcionista narigudo colado à porta. Abriram alas, avancei para o centro e fiz o que tinha a fazer. Foi no decorrer da minha intervenção que nos fotografaram: lado a lado, ambos em sintonia na combinação dos tons do vestuário - como se fosse premeditado e simbólico. No fim alguém até me perguntou se eu tinha ouvido o discurso do Mamadou, ao que respondi (de punhos cerrados, lembrando-me de acentos sul-africanos) que não – a resposta foi acolhida com surpresa pois, pelos vistos, tinha havido demasiados pontos comuns entre as apresentações.

Um par de meses depois, com os acontecimentos no bairro da Jamaica, o Mamadou Ba atingiu o seu pico de notoriedade. De repente, havia quem quisesse discutir menos os excessos policiais naquele bairro seixalense e mais os excessos de linguagem do Mamadou. Acusaram-no de aproveitamento político. Trataram a sua indignação como se um qualquer corporativismo fosse. Por ter tido voz activa e agastada contra um episódio lamentável, escalpelizaram-lhe a vida privada e as fontes de rendimento.