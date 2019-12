O capitalismo a ser genial como só ele, o consumismo a ser purgatório de almas penadas, e assim se dá o milagre da multiplicação do empobrecimento mental através do enriquecimento do capital. Aquilo dos descontos no quilo da petinga, e até nos rins humanos, sou capaz de ter inventado. Mas esta dos empréstimos nem para piada me conseguiria ter lembrado.

Hoje é dia da ressurreição. O bom senso então voltou, a dopamina do prazer das compras já baixou e o empréstimo é que continua por pagar. Mas a fé tudo resolve. Enquanto houver vazios para preencher, o dinheiro tapa, o empréstimo do empréstimo cobre, o capital embala. Não se salva é a alma.

Sugestões mais ou menos culturais que, no caso de não valerem a pena, vos permitem vir insultar-me e cobrar-me uma jola:

- Jovem Conservador de Direita: novos dois e óptimos episódios no podcast.

- Myanmar: Um país maravilhoso, do qual me despeço hoje depois de duas semanas incríveis.