Descobri esta semana que o tenista João Sousa é assombrado pelo tenista João Souza, que é outra pessoa e ainda por cima, dizem as notícias, com tendência para a malandrice. Várias pessoas ficaram convencidas de que o português João Sousa (com S) foi banido do ténis. Ora, quem foi banido foi o João Souza, que tem um Z no nome e é brasileiro. Curiosamente, os dois tenistas já chegaram a jogar um contra o outro, em 2015. Tenho pena do João Sousa — mas tenho ainda mais pena do comentador desse mítico jogo.

O certo é que muitos de nós temos homónimos a passear pelas ruas de Portugal e, provavelmente, doutros países. Já descobri vários dos meus queridos homónimos. Um deles é professor na minha escola primária e já cheguei a cumprimentá-lo. Outro é professor na mesma universidade que eu. Há ainda um homónimo especialista em inteligência artificial, que acompanho à distância por me interessar pelo tema. Descobri há poucos dias que há ainda um Marco Neves especialista em tacógrafos (o que dá sempre jeito). Soube também, depois de receber umas mensagens transviadas, que, no Brasil, trabalho na área do petróleo (o que não me parece nada mau). Por fim, há por aí um homónimo meu que não pagou a prestação do carro.

Descobri este último homónimo — que não conheço e espero não estar a envergonhar com esta crónica (não se preocupe, somos muitos, ninguém sabe quem é!) — ao receber uma mensagem a informar que devia pagar a prestação. Pensei que fosse mais um exemplo de spam. Recebi duas mensagens, três, quatro... Olhei com mais atenção para o texto e para o endereço. A ausência de erros ortográficos fez-me desconfiar. Aquilo se calhar não era a brincar.