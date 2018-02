Nos camarotes, artistas, ricos e políticos. Há até o camarote oficial da prefeitura (autarquia) que dá legalidade ao evento de quem infringe a lei. Mas um dos mais concorridos é o camarote da LIESA - Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, que é quem manda no evento. Se você der uma passada de olhos na relação dos dirigentes da entidade, vai pensar que está a ver uma lista da esquadra da polícia. Mas no camarote, artistas e figurões dão o ar de sua graça cheios de purpurina, e nem se preocupam com isso. Nos desfiles das agremiações, mais artistas conhecidos, políticos, jogadores de futebol. Uma festa que se diz de raiz das comunidades, e que de facto nasceu assim, hoje é a mais autêntica ostentação de gente de sucesso. Não é para o povo coisa nenhuma. Quem está em destaque nas câmaras de televisão são os ricos, artistas, gente bonita que não passa dificuldade, têm assistência médica, altos salários e previdência privada. Mas o pobre da comunidade não é importante? Sim, é! Afinal, é ele quem empurra os carros alegóricos do desfile com os artistas empoleirados. Sobram-lhes, ainda, algumas fantasias para dar números grandiosos às escolas de samba e não pegar tão mal na comunidade.

O problema é mais evidente na cidade do Rio de Janeiro, um dos principais cartões postais do Brasil com a sua orla desenhada em detalhes pela natureza. A sua maior data festiva, o Carnaval, é mundialmente famosa e o evento é comandado por aquilo que se designa em linguagem corrente por criminosos. A escola de samba que venceu os desfiles deste ano de 2018 foi a Beija-Flor de Nilópolis que apresentou, em fantasias e alegorias, uma crítica contra a corrupção, o desvio do dinheiro público e a disparidade social. Que nobre causa. O presidente “vitalício” da Beija-Flor, Anísio Abraão Diniz, é o exemplo mais bem-acabado do paradoxo que se vive por lá. Anísio foi condenado a mais de 48 anos de prisão por comandar uma quadrilha que explora o jogo do bicho - uma lotaria informal cujos números a serem apostados representam grupos de animais (por exemplo: o grupo 1 é Avestruz, com as dezenas 01-02-03-04, são 25 grupos). A sentença alega que o presidente comanda uma quadrilha que alicia policiais e magistrados com pagamento mensal de subornos para manter o jogo a funcionar. Atenção: este senhor foi condenado por corromper funcionários públicos. A sua sentença, recheada de provas contundentes, foi estabelecida em 2012, juntamente com o decreto de prisão. Anísio passou dois meses preso e desde então recorre à justiça em liberdade. A Beija-Flor desfilou a criticar o quê mesmo? Tem dinheiro? Então pode.

Trocando por miúdos: nos últimos 35 anos, todos os governos que conduziram o Rio de Janeiro desviaram dinheiro público. Inclusive nos dois mandatos do falecido Leonel Brizola. Os seus ex-colaboradores foram condenados, em meados dos anos 1990, a devolver dinheiro desviado das contas do estado, e em depoimentos no processo Lava-Jato, a família Odebrecht – sempre presente - relatou desvios de dinheiro público durante a construção do Sambódromo, obra da gestão Brizola.

Desde 1982, com a re-democratização, foram eleitos pelo voto direto sete governadores para o estado do Rio de Janeiro. Dois desses já estão mortos. Dos cinco restantes, três foram presos em 2017 - entre eles o ex-governador Sérgio Cabral que se mostrou um dos mais autênticos líderes de quadrilha da política brasileira, e o casal de ex-governadores Anthony e Rosinha Garotinho. Sobram dois, o atual governador Luiz Fernando Pezão, que está a ser investigado pela Lava Jato, e o ministro do Governo Federal, Moreira Franco, que contou com o apoio dos parlamentares para ser julgado só quando perder o foro privilegiado que a função garante.

Embora existam leis, elas parecem obra de ficção. Ao observá-las, é possível entender que no Brasil, em verdade, pode-se tudo. Se você tem dinheiro, claro. E não interessa se matou, violou, invadiu área indígena ou costeira para a construção da sua casa de verão na praia de Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro, ou se deu um golpe no mercado financeiro. Você tem condições de encher malas de dinheiro? Então pode. Inclusive roubar, saquear e quebrar empresas públicas e até um estado inteiro, como é o caso do Rio de Janeiro. Há leis que serão usadas para aliviar o criminoso. Mas, se não houver, um ministro dos tribunais superiores há de libertar malfeitor numa e alegar um novo entendimento de uma entrelinha da lei.

Há muito pouco tempo a cidade foi palco da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Vendeu-se a ideia de que esses eventos trariam prosperidade para aquela cidade, re-urbanização em algumas áreas e crescimento económico para todos. Algo parecido com o que aconteceu em Barcelona - coisa que parece ter ocorrido tão somente em Barcelona, diga-se. No Rio de Janeiro, nem pensar.

Nunca se desviou tanto dinheiro como durante esses eventos. Obras super-facturadas, inacabadas, delegações olímpicas obrigadas a hospedarem-se em hotéis porque a Vila Olímpica estava inabitável, competições aquáticas numa das baías mais poluídas do mundo - cujas taxas de coliformes fecais estão sempre muito acima do tolerável pela Organização Mundial de Saúde. Não disse um pouco acima, disse muito acima. E o que dizer dos assaltos durante esses eventos? Bom, chamaram o exército e pelo menos no que respeita à segurança ficou tudo bem. Com aquela bela imagem de tanques de guerra nas ruas. No fundo, maquilhou-se o moribundo. Colaram o casco do submergível com cola rápida.

Após os eventos, as forças do exército foram embora e tudo voltou ao normal, ou ao anormal, uma vez que o basal do Rio de Janeiro é a violência.

Isso é tudo? Não! Senta que lá vem história.

Dias atrás, um diálogo entre o ex-secretário de saúde do Rio de Janeiro, Sérgio Côrtes, e dois empresários corruptos, todos investigados numa das operações desmembradas da Lava Jato - que investiga o desvio de dinheiro daquela secretaria -, nos presenteava com a seguinte candura de palavras: “Meu chapa (amigo), você pode tentar negociar uma coisa ligada à campanha. Pode salvar o seu negócio. Podemos passar pouco tempo na cadeia... Mas nossas putarias têm que continuar”, escreveu o ex-secretário a um dos empresários cúmplices de “putarias” com a coisa pública. Estavam a combinar um depoimento que os aliviasse com penas leves e não entregasse todo o esquema de corrupção e desvio de dinheiro.

Passar uns anos na cadeia, como eles mostram, vale o sacrifício por uma vida endinheirada. Estes em concreto desviam dinheiro da saúde. Dos hospitais, dos medicamentos, dos equipamentos quebrados, das salas cirúrgicas interditadas. E dinheiro público é aquele do contribuinte que trabalhou, pagou os seus impostos e está a morrer com balas perdidas (tiro de arma de fogo que não se sabe a origem) nas filas dos hospitais sucatados. E para piorar, porque sempre há espaço para isso, a música que faz sucesso atualmente no Rio de Janeiro é de uma cantora de funk chamada Jojo Todynho, que faz graça com bala perdida e chama-se “Que tiro foi esse?”. Grosseira, sem um pingo de educação e vulgar a cantora é o retrato de como se tornou difícil colocar as coisas nos trilhos num lugar com a cultura que ela tem: zero. O Rio de Janeiro tem exemplos tão radicais do impossível, que ali parece valer tudo. Por isso a tal Jojo virou celebridade instantânea e desfilou aonde? Duas chances para você acertar: 1. Começa com Beija, 2. Acaba com Flor. Acertou! Na escola campeã do presidente condenado, a Beija-Flor de Nilópolis. Tudo junto e misturado.

Durante o Réveillon de 2018, a segunda data mais importante na cidade, o estado de calamidade ficou exposto. Os bandidos faziam arrastões violentos. Em grupos, no meio da festa de Réveillon de Copacabana, socavam mulheres que caiam e eram socorridas por familiares e amigos. Nesse momento avançavam a roubar o que pudessem. Telemóveis, carteiras, relógios, pulseiras.

Cidadãos saindo de seus carros no meio do trânsito a deitarem-se na rua com medo de serem atingidos pelas balas. Pais a retirar bebés de cadeirinhas para os proteger atrás do carro, agachados, na rua. Cenas de uma cidade em guerra.

Durante os meses de janeiro e fevereiro a cidade recebe um volume grande de turistas. O que se viu foi a total ruptura da cola que haviam passado no casco do submergível. Assaltos mais violentos ainda, tiroteios nas principais avenidas que cruzam a cidade a interromper o tráfego de veículos. Cidadãos saindo de seus carros no meio do trânsito a deitarem-se na rua com medo de serem atingidos pelas balas. Pais a retirar bebés de cadeirinhas para os proteger atrás do carro, agachados, na rua. Cenas de uma cidade em guerra. Kafka já perdeu, de longe, na criatividade. Mas a praia, ah a praia..., estava lá, cheia de gente a achar que estava tudo bem e a dançar o funk “Que tiro foi esse?”.

O governador Pezão, num dos pronunciamentos no meio da crise de segurança, minimizou o drama e disse que o Rio de Janeiro não é a cidade mais violenta do Brasil. Alegou que estava tudo sob controle e que havia um plano especial de segurança para o Carnaval. Justamente quando o Rio de Janeiro mais precisava de atenção, a semana do Carnaval, o governador foi cuidar de seus pés tamanho 47 e retirou-se para um spa. Por sua vez, o prefeito (autarca) Marcelo Crivella - bispo em licença da Igreja Universal, figura patética e vacilante -, viajou para a Europa. Ao pesquisar na sua rede social lê-se o seguinte: “Marcelo Crivella, atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Ex Senador da República pelo PRB. O objetivo de seu governo é cuidar das pessoas”. Cuidar das pessoas...