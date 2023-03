“Não aceites convites de estranhos” é uma advertência comum transmitida às crianças. Eu próprio ouvi este e outros avisos semelhantes durante a minha infância (por exemplo: recusar boleias, gomas e dinheiro de estranhos), e muito provavelmente o leitor ou a leitura também. Não questiono este conselho e acredito que, quem o faz, fá-lo com a intenção de informar as crianças sobre pessoas perigosas. No entanto, quando falamos de abuso sexual de menores não são os desconhecidos ou os estranhos que abusam das crianças. Na maioria dos casos, são pessoas próximas da vítima com quem estabelecem uma relação próxima e de confiança. Muitas vezes são da própria família.

A verdade é que os abusadores de crianças não tendem a apresentar-se como um estranho de aparência duvidosa, suspeita ou perigosa. Nos workshops de prevenção da violência sexual contra crianças que dinamizo na Quebrar o Silêncio, reforço também que os abusadores passam a maioria do seu tempo a seduzir não as crianças, mas nós, as pessoas adultas. Faço esta afirmação para contrariar a crença de que nós próprios podemos identificar facilmente estes indivíduos por terem um aspecto suspeito, vil, repugnante, duvidoso e até asqueroso — uma ideia estereotipada, sim, mas que ainda faz parte do nosso imaginário coletivo.

Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual: Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

910 846 589

apoio@quebrarosilencio.pt Associação de Mulheres Contra a Violência - AMCV

213 802 165

ca@amcv.org.pt Emancipação, Igualdade e Recuperação - EIR UMAR

914 736 078

eir.centro@gmail.com

A realidade é dura de aceitar, mas os abusadores fazem parte das nossas vidas. São os nossos amigos, pessoas de confiança, figuras de referência na comunidade e — atenção — podem fazer parte da nossa família. São pessoas de quem gostamos e, muito importante, em quem confiamos. Cultivam uma imagem amigável, de confiança e socialmente imaculada. É uma estratégia cuidadosamente planeada para que não haja margem para dúvidas sobre a sua idoneidade. Imagine, por exemplo, um amigo de família a quem confiamos os nossos filhos para cuidar deles sempre que precisamos, que os leva a passear ou ao cinema, ou um tio com quem os sobrinhos adoram passar tempo e até costumam dormir na sua casa, ou um vizinho que toda a comunidade adora e que é visto como um cidadão exemplar. Atenção: não quero que ao ler este artigo passe a suspeitar indiscriminadamente de todas as pessoas com este perfil ou um semelhante. O que quero reforçar é que os abusadores cultivam relações com as pessoas adultas para garantirem uma posição segura e confortável, para eliminar quaisquer suspeitas quando contactam e interagem com crianças.

Estes indivíduos trabalham de tal modo para alcançar e manter esta relação com as pessoas adultas que, se um dia uma criança «ousar» denunciá-lo, os pais, as mães ou as pessoas cuidadoras terão dificuldade em acreditar nessa partilha, e muitos poderão até defender o próprio abusador. «Mas é tão boa pessoa, nunca faria uma coisa dessas» ou «de certeza que não foi assim como estás a contar», são exemplos de reações que as mães, pais e pessoas cuidadoras podem ter que exprimem descrença e podem até levar a que as crianças vitimadas se culpabilizem pelo que aconteceu. Estas situações acontecem porque os adultos cuidadores também são alvo do processo de sedução e de manipulação sem se aperceberem disso.

Dissonância entre amigo e o «monstro»

Quando se fala sobre abuso sexual de crianças é comum ouvirmos termos como «monstros» para referir os abusadores. Este é um ponto interessante para refletirmos. Mesmo que racional e intelectualmente saibamos que, contrariamente às estereotipias e mitos, os abusadores são pessoas com vidas ditas «normais», que trabalham, têm famílias e são frequentemente bem integrados a nível social, familiar e profissional, a nível emocional, a realidade pode ser diferente. A ideia de um adulto abusar sexualmente de uma criança pode provocar-nos nojo, repulsa ou outras reações de aversão e repugnância. Emocionalmente temos uma relação mais… primordial.

Esta dissonância entre o «monstro» e o abusador real — isto é, a pessoa que conhecemos e com quem temos uma relação próxima — pode criar em nós o espaço para duvidarmos da criança vitimada. A imagem de «monstro» não se coaduna com aquilo que sentimos pelo nosso irmão ou outro familiar, melhor amigo ou por aquele membro da comunidade que admiramos e respeitamos. Também é aqui, nesta desarmonia entre papéis, que o abusador beneficia da manipulação que exerce sobre os adultos. Nestes momentos, é útil relembrar as estatísticas e os dados existentes. No Relatório Anual de Segurança Interna 2021, 53,1% dos autores de abuso sexual de crianças em Portugal eram da própria família e 24% eram conhecidos das vítimas. Estes números vão ao encontro da estatística do Conselho da Europa, que indica que entre 70% e 85% dos abusadores têm uma relação próxima com as crianças. Por isso, convém reforçar que estes abusadores fazem parte do nosso quotidiano com quem temos uma relação de confiança.

Em jeito de conclusão, este texto é um alerta. Um alerta para que as pessoas adultas cuidadoras de crianças prestem mais atenção. Sabemos que as crianças não tendem a partilhar as suas histórias de abuso, e por esse motivo torna-se ainda mais urgente que, quando uma criança consegue fazê-lo, seja bem recebida pelos adultos cuidadores. É preciso que os adultos cuidadores acreditem na sua partilha, que não interroguem a criança como se tivesse feito algo de errado, e que não punam a criança como também acontece nestas situações. É preciso que os adultos cuidadores passem a escutar esse ato de coragem e de força, a valorizá-lo e a garantir a segurança da criança.

Ângelo Fernandes é o fundador da Quebrar o Silêncio — a primeira associação portuguesa de apoio especializado para homens e rapazes vítimas e sobreviventes de violência sexual — e autor do livro “De Que Falamos Quando Falamos de Violência Sexual Contra Crianças?”, um guia dirigido a pais, mães e pessoas cuidadoras com orientações para a prevenção do abuso sexual de crianças.