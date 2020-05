A prudência aconselharia esperar mais pela retoma do futebol. Acresce a dúvida sobre se o futebol sem a emoção das bancadas satisfaz o divertimento.

É um facto que há o risco de a espera se tornar interminável, muitos meses, até que a ameaça do vírus esteja domada. Todos também sabemos que nas contas desproporcionadas de grande parte das equipas há clubes desesperados pela crise de liquidez e em ânsia para receberem os direitos de transmissão dos jogos.

A lógica dos que nos clubes reclamam “the show must go on”, sem mais esperas, tem uma única motivação: o dinheiro.

Um homem do futebol, treinador, o argentino Marcelo Bielsa, conhecido pela alta exigência e frontalidade, há vários anos que se queixa do sistema do futebol, como fica claro no livro Los 11 caminos al gol: “O mundo do futebol parece-se cada vez menos com o adepto e cada vez mais com o empresário”. A atual crise pode vir a forçar uma mudança desejável, a do modelo que estrutura os clubes de futebol.

Voltando ao caso específico do regresso do futebol português já no final deste mês. O futebolista Francisco Geraldes, oportuno, dispara a atenção para o ponto 1 do catálogo de condições da DGS para essa retoma do campeonato: “A FPF, a Liga Portugal, os clubes participantes na Liga NOS e os atletas assumem, em todas as fases das competições e treinos, o risco existente de infecção por SARS-CoV-2 e de COVID-19, bem como a responsabilidade de todas as eventuais consequências clínicas da doença e do risco para a Saúde Pública. ”

Há eventual risco para a saúde pública? Assim sendo, há que eliminar o risco. A composição da equipa de especialistas definida pela FPF leva a confiar que a decisão final que vier a ser tomada vai ser a que acautela a saúde pública.

O futebol, por muito divertimento que possa propagar, é uma indústria que não pode ter carácter prioritário na complexa saída do confinamento. Dá prazer ver um bom desafio de futebol, mas se envolve algum risco para a saúde pública, então que o jogo espere. Para mais, quando o espetáculo não tem os ingredientes todos.

Simon Critchley, professor de filosofia na New School for Social Research, da Universidade de Essex, publicou em 2017, na Penguin Books, um interessante livro com o título “What we Think About When we Think About Soccer” em que retrata com precisão a atmosfera do espetáculo de futebol: “O canto coletivo e o som inebriante da multidão não apenas acompanham a bela atividade dos jogadores, são também a matriz sublime da qual o jogo emerge, o campo de força que impulsiona a ação, na forma de uma música. Competitiva”.

Parece consensual escrever que os adeptos nas bancadas são mais do que um elemento decorativo no estádio. A emoção coletiva do público, os cânticos e o fervor da assistência constituem parte essencial do espetáculo. Com essa ausência, a difusão do jogo de futebol fica desvalorizada para quem transmite e degradada para quem assiste. Futebol sem público fica um espetáculo que perde vida.

Mesmo tendo em conta que os encostos e abraços entre os jogadores em campo não serão problema, o melhor será esperar para que o futebol seja espetáculo completo no estádio. Se calhar, a demora vai implicar mudanças no modelo dos clubes, talvez menos dinheiro a rodar em negócios de transferência muitas vezes inexplicáveis, e possivelmente a oportunidade para revelação de novos talentos nas escolas dos clubes. Já agora: que no regresso do futebol jogado haja menos envenenamento no futebol falado.

