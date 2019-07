Ter filhos sai caro, toda a gente sabe. Fraldas, infantário, roupa, estudos, sustentá-los até saírem de casa o que, hoje, acontece quando eles já começam a ter cabelos brancos. Depois, há quem tenha o azar de ter um filho com problemas de saúde e ter de gastar ainda mais, ou, se tiver muito azar, ter um filho com uma doença rara e precisar de dois milhões para o salvar.

O que aconteceu foi bonito. As pessoas uniram-se em torno de uma causa e angariaram os dois milhões necessários para o tratamento que pode salvar a Matilde. No entanto, e como eu gosto de distorcer as coisas bonitas, deixo um dilema moral: dois milhões para salvar um bebé ou dois milhões para salvar milhares de bebés.

Por exemplo, para salvar uma criança em África, através da Against Malaria Foundation, são precisos 2960€, ou seja, com dois milhões seria possível salvar 675 crianças. Há estudos que dizem que 10€ chegam para salvar uma vida, seja a fornecer vacinas, água potável ou outros bens essenciais que escasseiam em alguns países subdesenvolvidos. Coloquei esse dilema no Twitter e houve pessoas indignadas, inclusivamente familiares da Matilde. Compreendo e é por isso que a única resposta honesta que podemos dar a esse dilema é: depende da criança. Se a criança for nossa filha – ou muito próxima – optaremos pela primeira hipótese, caso contrário, a segunda opção parece a mais racional.

O dilema terá paralelismo com um utilizado nos carros que conduzem sozinhos: sacrificar o ocupante do veículo para salvar cinco crianças ou atropelar as cinco para salvar o ocupante? Se o ocupante formos nós, a nossa visão será diferente. Se os carros autónomos tiverem os dois modos, o meu estará sempre no modo “Atropelar as crianças e velhas que for preciso para me salvar”.

Não tenho filhos, nem pretendo, pois vi bem o trabalho que os meus pais tiveram, com o meu irmão, claro, mas ao contrário da besta que aparento ser, possuo alguma empatia e consigo perceber que ver um filho a sofrer e morrer deve ser o maior sofrimento que um ser humano pode experienciar. Pior ainda se houver uma cura e apenas não houver dinheiro para a obter. Por isso, o objectivo do dilema nunca seria fazer qualquer juízo de valor sobre os pais que tentam salvar a filha. Acho que é óbvio, mas há muita gente burra e é preciso esclarecer. O dilema só serve para mostrar como a nossa empatia é selectiva e como isso faz de nós hipócritas. Todos nós. Se as pessoas vêem uma pergunta e ficam ofendidas é porque não gostaram da resposta que elas próprias deram na sua cabeça.