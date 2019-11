Portugal sempre teve aquele complexo de inferioridade de quem já teve meio mundo na mão, mas percebeu que tinha a mão pequena demais para ficar com algo que veio a descobrir ser tão grande. Desde aí, ficámos carentes de afecto e de aprovação dos maiores, tal como uma criança procura reconhecimento dos adultos ou do irmão mais velho. O riso após uma piada ou um “bom remate” quando jogamos com os maiores, dão-nos confiança naquilo que é nosso. Portugal é assim: valoriza o que é seu quando alguém de fora lhe diz que é bom.

O caso Jorge Jesus espelha isso, mal-amado por benfiquistas por ter desertado para o outro lado da segunda-circular e mal-amado por sportinguistas por não ter ganhado nada à frente do clube e pouco ou nada amado por portistas só porque sim, é agora idolatrado por todos depois de ter conquistado tudo no Brasil. Os que o diminuíam pela sua forma de falar, agora dizem “Ai os brasileiros não percebem o que ele diz? Aprendam!” numa espécie de vingança por todas as piadas brasileiras em que o português aparece como burro. Não é que o Jorge Jesus não reforce um pouco esse estereótipo com as suas calinadas, mas não saber as regras gramaticais e ser burro não é bem a mesma coisa. O Ronaldo talvez seja dos poucos casos em que a aclamação dos quatro cantos do mundo não foi suficiente para ser amado por todos, mas isso é porque nenhuma quantidade de aprovação estrangeira é suficiente para fazer com que deixe de haver muitos invejosos em Portugal.

Depois há aquela valorização hipócrita que acontece quando Portugal tem algum medalhado de uma modalidade diferente do futebol. Alguém ganha no judo, no atletismo ou ao berlinde e aparece sempre alguém a dizer “Pois, Portugal é só futebol e ninguém fala do Zé que ganhou o mundial de atletismo naquela prova que agora não me lembro”, dizem nas redes sociais onde exaltam a importância de valorizar um desporto que eles próprios nunca viram nem pagaram bilhete para tal.

Não sou historiador, mas olhando para trás parece-me que o fado teve o seu ponto alto com Amália, amada lá fora, depois foi desaparecendo e voltou a estar na moda quando os portugueses começaram a perceber que a Mariza vendia muito no estrangeiro e que o fado era muito valorizado além-fronteiras. De repente, todos em Portugal gostavam de fado, até os taxistas que recusam ouvir outra rádio que não a Amália, talvez por lhes fazer lembrar o Eusébio, devido ao casal de lontras já falecidas do Oceanário de Lisboa.