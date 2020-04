L de LIVROS

Há puzzles, há filmes, há séries, há conversas e histórias a contar. E há livros! Nos primeiros dias desta trapalhada, era-me difícil ler. Era como quando entro num avião: há sempre um certo nervosismo a rondar o ar e a concentração parece coisa de outros tempos. Mas, com o avião em velocidade de cruzeiro e sem sabermos ainda quando iremos aterrar, a cabeça habitua-se e começa a voltar aquela gulodice de passar a página.

M de MOTINS

Por algum pedaço masoquista escondido no cérebro (que também me leva a ler sobre acidentes de avião antes de embarcar num avião — para me acalmar!), pus-me a ver com a Zélia (já os filhos bem deitados a dormir) o filme Contágio. Comparada com o filme, a realidade desilude: afinal, não há motins para contar aos netos. Em vez de se atirarem às montras, partirem lojas e queimarem veículos, as pessoas põem luvas e gritam «Não te aproximes! Lava-me essas mãos!!». Ah, e à noite cantam às janelas. Que filme mais estranho.

N de NAMORO

Leio reportagens sobre one-night-stands transformadas, por via do Estado de Emergência, em 30-night-stands. Casais que não se conheciam há um mês estão a viver juntos há um mês. Será que teremos casamentos do vírus, para compensar os divórcios do vírus, ou no fim vão todos à sua vida, sem saber como sobreviveram tanto tempo com aquela pessoa? Aposto que haverá de tudo, como na farmácia, e muitas histórias para contar aos netos (menos as partes censuradas). Por outro lado, há casais de namorados impedidos de se verem durante semanas e semanas. No fim, temo o pior. Ou talvez o melhor. Nove meses depois da ordem de libertação, veremos o que acontece.