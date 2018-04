As que perceberam a ironia e gostaram da crónica – perceberam o alvo do texto, compreenderam o seu objectivo e acharam que estava bem escrita e provida de uma ironia que chamava à atenção de algo grave, atacando as políticas do governo através da utilização do absurdo e, apontando o dedo aos que dizem “E as crianças na Síria?” sempre que alguém mostra empatia ou quer ajudar uma causa que, no entender desses, é menor.

As que perceberam a ironia e não gostaram da crónica – perceberam o alvo, mas acharam que o texto estava mal construído e não acharam nem piada nem reconheceram criatividade ou subtileza no discurso utilizado. Dirão que seria melhor uma comparação com algo mais fútil – e não com outra tragédia grave – e que isso faria com que a ironia funcionasse melhor e passasse melhor a mensagem ao expor, dessa forma, a gravidade de ter crianças nos corredores do IPO.

As que não perceberam a ironia e gostaram da crónica – pessoas que caem na categoria de bestas e que acharam que realmente os pais de crianças com cancro não deviam refilar porque há coisa piores na Síria. Acredito terem sido uma minoria, mas vi alguns comentários de pessoas que, além da fraca capacidade para compreender figuras de estilo, ainda juntam a virtude de serem execráveis.

As que não perceberam a ironia e não gostaram da crónica – a maioria das pessoas, pelo que vi. Não percebendo a ironia, pensaram que o alvo da crónica era menosprezar o sofrimento das crianças e seus pais, tomando o texto como um gozo descarado a um tema sensível com o qual dizem “não se deve brincar”. Podemos discutir se a ironia é que estava defeituosa ou se as pessoas é que são pouco perspicazes. Podemos discutir se foi do imediatismo das redes sociais, da psicologia de massas ou da falta de empatia destas pessoas para com o autor do texto.