No mesmo domingo em que foram bem recuperados os primeiros quatro pequenos sobreviventes – felizmente, já há mais resgatados -, um navio militar irlandês, com nome inspirador, Samuel Becket, destacado para missão no Mediterrâneo, desembarcou no porto italiano de Messina 106 migrantes africanos que tinha resgatado quando o barco deles mostrava não resistir mais a meio do mar. Os marinheiros da armada irlandesa salvaram-nos e levaram-nos a terra firme, em Itália. Ficou desencadeada a fúria do governo nacional-populista em Itália: os portos italianos estão fechados para migrantes transportados por navios das ONG, mas há um acordo europeu que obriga a dar assistência a quem chegar em navios de missões militares reconhecidas, como é o caso da operação Eunavformed que envolve o Becket. Reação brusca do impetuoso Salvini, no posto de ministro do Interior de Itália: “Vamos levar à reunião ministerial europeia desta semana em Innsbruck a imposição italiana de bloqueio dos portos europeus também aos navios militares das missões internacionais”.

O ministro italiano do Interior que também é líder do partido “Liga”, alinhado na extrema mais à direita do leque político, veio no mesmo dia a ser desautorizado pela colega da Defesa, que integra o movimento populista “5S”. Ela avisou que “a atracagem em Itália de um navio militar não é competência do ministro do Interior”. Deixou assim claro que não há consenso no governo italiano para bloquear o desembarque de resgatados por navios militares.

A agressividade anti-migrantes subiu exponencialmente nos últimos meses na Europa em que disparam os medos, sobretudo em volta da antecipação de “uma horda de bárbaros africanos e islâmicos que tentam invadir a nossa Europa”.

A realidade dos números mostra como a ameaça está a ser usada como pretexto: de facto, números da UNHCR, as chegadas de migrantes à Europa através do Mediterrâneo, no primeiro semestre de 2018, diminuíram mais de 50% relativamente ao mesmo período do ano passado e a redução é ainda maior (80%) se compararmos com 2016.

Tem aumentado, sim, a perigosidade da travessia, ligada à falta de socorro. A UNHCR, que faz as contas de modo contínuo, revela uma hecatombe neste ano: só em junho, 10 embarcações naufragadas levaram 557 vidas. As contas da agência das Nações Unidas para os refugiados estimam que está a morrer no mar um de cada sete migrantes. No ano passado, a relação era de um náufrago perdido por cada 38 migrantes. O que mudou foi a baixa no socorro.