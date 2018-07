Quatro crianças resgatadas, uma cápsula submarina desenvolvida do outro lado do mundo, uma vítima mortal a lamentar e mais um dia de resgates pela frente. Fique a par do que já se sabe até ao momento sobre o resgate de 12 crianças e do seu treinador de futebol, presos há mais de 15 dias numa gruta da Tailândia. Continuaremos a atualizar este artigo com todos os desenvolvimentos relevantes.

9 de julho: Sem falar à imprensa, mas com polegares para cima. Um sinal de confiança no início de mais um dia de operações de resgate. Poucas horas depois de ter começado a segunda fase, as autoridades tailandesas informaram que a chuva que caiu durante a noite não mudou o nível da água na gruta, onde oito crianças e o treinador ainda se mantêm. Entretanto, as autoridades já confirmaram que as quatro crianças já resgatadas se encontram bem de saúde.

8 de julho: Está decidido, arranca a operação de resgate das crianças e jovens presos na gruta. Todos aqueles que não estão diretamente envolvidos nas operações são convidados a abandonar o local — meios de comunicação social incluídos. Dois a quatro dias, são estas as estimativas para a retirada de todos os que estão presos na gruta. Por fim, as autoridades confirmam que quatro das 12 crianças foram resgatadas. As operações de busca são depois suspensas. Enquanto isso, do outro lado do mundo, Elon Musk apresenta as cápsulas submarinas que a sua equipa desenvolveu para um eventual plano B de resgate.

7 de julho: "Peço perdão a todos os pais”. O treinador de futebol envia, através dos mergulhadores, uma carta em que pede perdão aos pais das crianças. No exterior, as autoridades anunciam que fizeram já mais de 100 furos na montanha, em busca de alternativas à evacuação por mergulho. Por outro lado, o governador da região de Chiang Rai (onde fica localizada a gruta de Tham Luang), Narongsak Osottanakorn, afirma que os próximos três a quatro dias são “o momento mais favorável para a operação [de resgate] em termos do nível da água, das condições meteorológicas e do estado de saúde dos rapazes”.

6 de julho: Um antigo membro da marinha tailandesa morre, por falta de oxigénio, depois de ter entregado uma reserva de ar às crianças presas na gruta. Chamava-se Saman Guman e tinha 38 anos. As autoridades desaconselham a evacuação por mergulho dos doze rapazes e respetivo treinador, mas assumem que o tempo não joga a seu favor. A situação é acompanhada a par e passo a nível internacional. Elon Musk, CEO da Tesla e fundador da SpaceX e da Boring Company oferece ajuda ao Governo tailandês e envia equipa de engenheiros para o terreno. Gianni Infantino, presidente da FIFA, deixa uma nota de esperança num dia fatídico ao convidar as crianças que estão presas na gruta para assistirem à final do Mundial na Rússia.

5 de julho: As previsões de chuva em época de monções transformam este resgate numa luta contra o tempo. Os socorristas tentam reduzir o nível da água de forma suficiente para que as crianças não precisem mergulhar ou que tenham que mergulhar por pouco tempo. 13 equipamentos de mergulho estão já a postos. No entanto, é de salientar que um mergulhador experiente precisa de 11 horas para ir e voltar do local onde estão as crianças: seis horas na ida e cinco horas na volta, aproveitando a corrente.

4 de julho: "Estou saudável". Chegam ao exterior as primeiras mensagens das crianças presas na gruta, através de um vídeo publicado no Facebook. As autoridades tentam paralelamente montar linhas telefónicas dentro da gruta, de modo a permitir que as crianças comuniquem com as famílias. Uma tarefa muito complexa e sem sucesso.

3 de julho: Com parte da grupa inundada, é impossível proceder no imediato às operações de resgate. Jovens e adolescentes presos recebem mantimentos e aulas de mergulho. No exterior, as autoridades bombeiam água para fora da gruta.

2 de julho: As crianças e o treinador, presos há mais de uma semana, são encontrados com vida, anunciou o governador da província de Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn.

30 de junho: Ainda sem conseguir estabelecer contacto com as crianças e jovens presos, as autoridades repetem exercícios de socorro. Várias centenas de socorristas, incluindo soldados norte-americanos e mergulhadores britânicos, continuam mobilizados no local.

23 de junho: 12 crianças e adolescentes, com idades entre 11 e 16 anos, e o seu treinador de futebol, de 25 anos, entram na caverna de Tham Luang, perto da fronteira com Mianmar e Laos, após um treino de futebol. A chuva bloqueou a entrada principal da rede subterrânea complexa, que tem vários quilómetros de comprimento, impedindo a saída dos jovens.