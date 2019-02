A opinião de Diogo Faro

Esse gajo tem a mania que é moralmente superior. É uma frase que volta e meia é dita sobre mim. Eu, Diogo Faro, o Lindo, este pedacinho de céu que humildemente atribuiu o cognome de Lindo a si próprio, quando na verdade podia ter sido: o Lindo e Moralmente Superior. Contive-me. Agora, é importante perceber as razões pelas quais tal epíteto me é atribuído, sendo que o é feito, obviamente, com rancor e desdém.