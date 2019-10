Os comedy clubs são o espaço protegido dos comediantes, em que podem falhar e esse espírito é essencial ao surgimento de boa comédia. Sem esses espaços surge o medo de testar coisas nova e com ele comediantes que dizem as mesmas piadas há quinze anos e um envelhecimento da comédia. Num comedy club podemos assistir ao primeiro esboço de uma piada, ainda meio trapalhona, mas já com qualquer coisa que nos faz rir. Ir um comedy club é como ir a um restaurante e ficar na mesa do chef, onde conseguimos desvendar e provar o que está por trás do produto acabado, com a diferença que essas mesas normalmente são mais caras do que ir a um comedy club que, por cá, é barato, mesmo tendo em conta a realidade portuguesa.

O norte de Portugal sempre foi mais prolífico em espaços para fazer comédia, com vários locais onde se podia assistir stand-up regularmente. Neste momento, há um pouco por todo o Porto e arredores e deixo aqui algumas sugestões: no Porto temos o Enjoy It, Hot Five Uptown, Ferro Bar, Pinguim, entre outros. Há ainda o Batikano Park em Penafiel e O Monte em Gondomar e aconselho fortemente o CRU, em Famalicão, que foi dos melhores espaços onde já actuei, cheio de carisma e com um público caloroso.

Em Lisboa, durante anos houve poucos espaços para fazer stand-up, embora tenha havido o único verdadeiro comedy club em Portugal — o Lisbon Comedy Club — mas que fechou rapidamente, não por não haver público, mas por problemas de gestão. Agora, a stand-up comedy começa a ganhar tração, com vários espaços em Lisboa como o ODD Trindade, o LAPO, o Cais a Rir, e, claro, o melhor de todos que é o Maxime Comedy Club, cuja curadoria está a meu cargo e talvez por aí esteja a ser parcial. No resto do país destaco o Tasco do Kaneco em Setúbal e as Caves de Coimbra, em Coimbra, obviamente.

Haverá outros que me estou a esquecer ou que nunca ouvi falar. Alguns funcionam semanalmente, outros de 15 em 15 dias e alguns apenas mensalmente, mas é o começo de algo maior. Por isso, quem gosta de comédia em grandes auditórios, permita-se ir a espaços mais pequenos e descobrir outros comediantes de quem nunca ouviu falar. Pode ser uma noite má, com poucos risos, há muitas, mas sem as piadas fracas nunca surgem as geniais. Se forem não estão apenas a arriscar passar uma boa noite, estão a investir num futuro risonho da comédia em Portugal. Chupa, Chagas Freitas.

Se querem estar sempre a par de todas as noites de comédia nestes espaços e noutros, sigam a conta de Instragram @humorhiena que faz um excelente trabalho a divulgar tudo o que é comédia neste Portugal.

Sugestões e dicas de vida completamente imparciais:

