No décimo segundo ano, inscrevi-me na disciplina opcional de Ciência Política. Infelizmente, era a primeira aula da manhã, à sexta-feira. Frequentemente, o “despertador não tocava” e acabava por me atrasar e não conseguir assistir à lição. Contudo, a disciplina tinha testes, portanto tive de me esforçar para perceber os círculos uninominais em vigor no sistema eleitoral britânico. A frase que o resume consta também do jogo de consola Singstar Abba: the winner takes it all.

The liar that took it all ["O mentiroso que levou tudo"], Boris Johnson, não aparece vindo do nada nestas lides do populismo. Cultivou o eurocepticismo no Daily Telegraph nos anos 90, propagando mentiras como a de que a Europa iria implementar a obrigatoriedade de “caixões UE”, de tamanho único. Uma geração mais tarde, na campanha do Leave, ajudou a espalhar o engano de que o Reino Unido enviaria 350 milhões de libras (mais de 400 milhões de euros) para a União Europeia por semana. Nessa campanha, capitalizou nos medos dos britânicos, tanto quanto a uma imigração massiva de turcos (que ameaçou estarem prestes a entrar na UE), como em relação à suposta imposição de Bruxelas de um tamanho específico de bananas. Boris Johnson mente e ganhou protagonismo político através da mentira.

A verdade é que Boris Johnson dificilmente poderá ser acusado de não ter toda a legitimidade para governar e para levar a cabo o Brexit. Mais próximo de Ventura do que de Trump, Boris Johnson não está emocionalmente sequestrado pelas suas convicções, que é como quem diz, é um catavento político. Obteve agora um resultado que lhe permite escolher como o processo se desenrolará. Tanto pode apontar para o centro - e negociar um Brexit moroso mas mais sustentável - como pode aliar-se à extrema-direita - e tirar o penso de forma rápida e dolorosa, sem possibilidade de cicatrizar.

Quanto ao Labour, as bases trabalhistas rejeitaram Corbyn como se rejeita Pepsi num restaurante. “Para votar, pode ser um Trabalhista.” “Só temos Corbyn.” “Ah, Corbyn não gosto. Traga-me então um Boris.”