No Afeganistão, com a lógica taliban e a aplicação da sharia com o radicalismo previsto, as mulheres irão, mais uma vez, desaparecer. Em Cabul, muitas mulheres conseguiram reivindicar direitos e as duas últimas décadas foram anos de conquistas. Para aprender, para ir à faculdade. Para conduzir. Para reclamar o direito ao divórcio. Para serem mulheres inteiras, livres.

A internet ajudou, dizem os estudiosos. Os americanos ajudaram. Agora o receio é que tudo volte a ser o que era, num retrocesso assustador e perante o qual a Europa e a América podem pasmar e podem criticar, mas pouco farão. A vitória dos talibans é a derrota das mulheres. A guerra e a política dos homens não favorecem em nada os direitos adquiridos e aqueles que ainda faltam conquistar.

Os relatos são assustadores. Homens que exigem o uso do véu e dizem, sem pudor, vou casar com duas ou três de vocês. As mulheres fugiram para casa ontem com dificuldade. Nenhum homem queria ajudar. Não podem andar sozinhas, não podem andar nos transportes públicos. Carreiras profissionais vão terminar abruptamente. As mulheres escondem os certificados das universidades e sabem que não podem regressar às salas de aula. Isto em apenas dias.

Daqui a um mês, o terror estará instalado. E a América falhou. E com ela a Europa. Num mundo em que uma religião é deturpada para justificar políticas e comportamentos bárbaros, temos de ter medo. Porque as mulheres no Afeganistão têm medo e sofrerão, de novo, o impensável.

Vamos apenas assistir? Diria que vamos. Como assistimos apenas com a moral europeia, tantas vezes arrogante, aos países que proíbem relações gay. Como escreveu Sophia, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Não ignoramos, apenas não fazemos nada de jeito.

PS: Tradicionalmente, os talibans, impõem às mulheres: