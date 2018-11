É verdade que o Partido Democrata reconquistou a Câmara dos Representantes, e isso introduz uma novidade legislativa gigantesca. Trump passa a precisar de negociar com a oposição todas as medidas que quiser impor. O cenário afigura-se castrante e contrastante relativamente ao que vinha a acontecer nos últimos quase dois anos. É por demais expectável que os Democratas accionem muitos travões no futuro, e que queiram ainda rever aqueles que até agora foram os dossiers mais controversos desta presidência.

Também é verdade que, ao perder o domínio sobre comissões parlamentares, Donald Trump arrisca-se a ser enfrentado nas grandes polémicas que o têm ensombrado. Por muito improvável que seja, ou por muito esfumado que esteja, o certo é que o fantasma da destituição ganha corpo. Não só as várias suspeitas sobre Trump podem ser escarafunchadas com mais pujança, agora a oposição tem os votos necessários para acender os rastilhos da exoneração. Duvido que tal processo destitutivo esteja para breve, mas lá que isto é um ceptro poderosíssimo para os democratas, é.

Então, se eu não sou um apreciador do senhor Trump, porque é que me está a falhar o optimismo? Porque o tweet do presidente a anunciar que os resultados das intercalares tinham sido um “tremendo sucesso” é dos menos iludidos que ele já escreveu. Perder a Câmara dos Representantes é uma chatice, mas se as intercalares servem para medir o pulso político aos E.U.A., então eu vou ter de concordar com o Donald do Twitter.

Primeiro, e mais óbvio, há que notar a vitória do Partido Republicano no Senado. Com esta vantagem na Câmara Alta, Trump vai continuar a nomear quem quiser para os cargos da administração. Não é, contudo, aqui que eu dou razão à satisfação do presidente na sua rede social de eleição. Apesar do forte equilíbrio bipartidário que estas intercalares preconizam, e apesar de algum enfraquecimento na margem de manobra de Donald Trump, a verdade é que o resultado presente não sopra para longe as nuvens do futuro. Olhando para o céu, a minha previsão meteorológica continua a ter 5 letras e 4 algarismos. Nas nuvens leio “Trump 2020”.